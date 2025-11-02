Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' hilesi ortaya çıktı: En az 100 lira fark yansıtılıyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarım ve hayvancılıkta enflasyonun başlıca sebeplerinden biri olan aracı oyunu, kırmızı et piyasasında da kendini gösterdi. Üreticiden kilogramı 550 liraya alınan kuzu eti, kasap ve marketlerde ‘Balıkesir kuzusu’ kaşesiyle en az 1.100 liradan satışa sunuluyor.

Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, kırmızı et sektöründe uzun süredir devam eden gizli oyunu gün yüzüne çıkardı.

Çelik, Karaman, Konya, Niğde ve Ankara’dan getirilen kuzuların Balıkesir’deki mezbahalarda kesilip kaşelendiğini, böylece “Balıkesir kuzusu” etiketiyle birlikte ek maliyetlerin de fiyatlara yansıtılarak market ve kasaplarda yüksek fiyattan satıldığını öne sürdü.

kirmiziet.jpg

"EN AZ 100 LİRA FARK YANSITILIYOR"

Tüketimi yerinde saydı, üretimi arttı: Vatandaş kırmızı et alamıyorTüketimi yerinde saydı, üretimi arttı: Vatandaş kırmızı et alamıyor

Çelik, Türkiye genelinde küçükbaş hayvan varlığının 60 milyon, Balıkesir’de ise 500 bin olduğunu belirterek “500 bin hayvandan yaklaşık 400 bin anaç çıkar. Bu 400 bin hayvandan elde edilecek kuzu eti de bu kadar olur. Bu sayı İstanbul’un bir günlük tüketimine neredeyse denk. O zaman her tarafta Balıkesir kuzusu satılıyorsa bizim geriye kalan 59 milyon 500 bin hayvanımızın kuzusu nereye gidiyor? Her kasap diyor ki Balıkesir kuzusu satıyorum. O hâlde diğer illerin kuzuları nerede? Karaman, Konya, Niğde, Ankara gibi tüm illerden kuzu yüklenip Balıkesir’e gidiyor, orada kesim yapılıp, kaşe vurulup oradaki kuzu tekrar bize dönüyorsa et fiyatları yükselir. Kırmızı etin kilogramı 1.000 liraya ulaşıyor. Hâliyle bu ete hem lojistik, işletme kârları (kasap, market gelirleri) hem de Balıkesir kuzusu markası nedeniyle en az 100 lira fark yansıtılıyor. Vatandaşa böyle satılıyor. Tarım Bakanlığı bunları denetliyor. Türkiye genelinde birçok ilde mezbaha var. Ancak mesleği kendi çıkarlarına alet eden bir grup aracı bu tarz oyunlarla insanların geçimiyle oynuyor” ifadelerini kullandı.

"BURADA ÇOK CİDDİ BİR SORUN VAR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Çelik, yalnızca market ve kasaplarda görev yapan satın alma sorumlularının mezbahanın sertifikasına bakarak kuzunun hangi üretim yerinden geldiğini anlayabileceğini ifade etti.

Çelik, “Vatandaşın satın alınan kuzu etinin üretim yerini anlama ihtimali düşük. Bu sırf onlara ürünü pahalı satmak için yapılıyor. Günün sonunda ise fatura hem Balıkesirli üreticiye hem de vatandaşa kesiliyor. Bir de elbette bu sertifikaya sahip olmadan da Balıkesir kuzusu diye satanlar yok mu, o da elbette var. Yani burada çok ciddi bir sorun var ve bu çözüme kavuşmalı” dedi.

"ARTIK BUNU YAPMAYA CESARET EDEMİYORLAR”

Çelik, geçmişte kırmızı ete satış öncesi tazyikli su sıkılarak gramajının artırıldığını, ancak bu yöntemin ortaya çıkmasının ardından uygulamaya son verildiğini belirtti. Çelik, “Eskiden market, kasap reyonlarında et tepsisinin altında su biriktiğini hepimiz görürdük. Aldığımız etin poşeti eve gidene kadar ıslanırdı. Şimdi reyondaki ette su birikmesi göremezsiniz. Artık bunu yapmaya cesaret edemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

