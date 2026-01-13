Kamu kurumlarına sanal kumar genelgesi

Kamu kurumlarına sanal kumar genelgesi
İktidar, kontrol dışına çıkan ve milyarlarca liralık dev bir kara delik haline gelen sanal bahis pazarına karşı yeni bir eylem planı hazırladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hapis cezalarının artırılması ve dijital engellemelerin olduğu eylem planının genelge şeklinde kamu kurumlarına yollandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı uzun süredir yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini bildirdi.

Yılmaz'ın aktardığına göre hazırlanan ve tüm devlet kurumlarını kapsayan eylem planı, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırıldı. Yılmaz, hazırlanan stratejinin Cumhurbaşkanı tarafından genelge yoluyla ilgili birimlere ulaştırıldığını kaydetti.

MASAK VE CUMHURBAŞKANLIĞI TAKİBİNDE

Eylem planının uygulanma sürecine dair detayları paylaşan Yılmaz, sıkı bir denetim mekanizması kurulduğunu ifade etti. Yılmaz, süreci şu sözlerle anlattı:

"Eylem planında, her kurumla ilgili eylemler var. Her kurum kendi eyleminden haberdar oldu ve onları takip ediyor. Diğer taraftan bu çalışmanın çeşitli alt başlıkları var. Her bir alt başlığın da bir koordinatör kurumu var. 2 ayda bir MASAK başkanlığında bir izleme toplantısı yapılıyor. 4 ayda bir de benim başkanlığımda bir izleme toplantısı yapıyoruz. Ocak ayı içinde ilk izleme toplantımızı yapacağız. Burada atılan adımlar var. O adımları değerlendireceğiz ve eylem planının nasıl gittiğine bakacağız."

"ARZ VE TALEP VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, meselenin sadece adli değil toplumsal bir boyutu olduğunu belirterek iktidarın bu konudaki duruşunu vurguladı. Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas. Bunu sosyal yara olarak görüyor. Burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Partimiz de bu vesileyle daha detaylı bir şekilde neler yapıldığını gördü. Parti olarak da bu konularda çalışmalar yapılacak. Çünkü bu işin bir arz tarafı var, bir de talep tarafı var. Arz tarafında kolluk kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, caydırıcılık, suçun önlenmesi, sanal medyada sitelerin kapatılması, mali olarak işlerin takibi bunlar arz tarafında. Bir de talep tarafı var. Talep tarafında da toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli. Milli Eğitim'den medyadaki kamu spotlarına birçok alt başlık, sivil toplumun bu konuda harekete geçirilmesi, ailelerin daha fazla bu olayı sahiplenmesi gibi çok çeşitli boyutları var. Dolayısıyla bütüncül bir plan, kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz."

CEZALARDA ARTIŞ SİNYALİ

Sanal mecralardaki kumar faaliyetlerine karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla yargı paketinde de düzenlemeye gidiliyor. Adalet Bakanlığı’nın bu konuda yürüttüğü çalışmalara değinen Yılmaz, hapis cezalarında ve idari yaptırımlarda ciddi artışların yaşanacağını dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

