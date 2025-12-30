Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesine fırladı.

KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 11,8: UÇURUM DERİNLEŞİYOR

Verilerin detayları incelendiğinde, iş hayatında fırsat eşitliğinin ne kadar gerisinde kalındığı bir kez daha ortaya çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 olarak hesaplanırken, bu oran kadınlarda yüzde 11,8 gibi yüksek bir seviyede seyretti.

Kadınlar, çalışma hayatında tutunmakta zorlanırken, aradaki 4,8 puanlık fark ekonomik krizin toplumsal cinsiyet dengesini de bozduğunu kanıtladı.

MİLYONLARIN GÖZÜ GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİKTE

İktidarın "istihdam artıyor" söylemlerine rağmen, işsiz sayısının bir ayda 54 bin kişi birden artması dikkat çekti. Öte yandan asıl olarak, TÜİK'in bu rakamlarına dahil edilmeyen, iş bulma ümidini kesmiş veya atıl işgücü olarak adlandırılan "geniş tanımlı işsizliğe" ait verileri önemli.

HER 4 GENÇ KADINDAN BİRİ İŞSİZ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusun işgücü piyasasındaki durumu, geleceğe dair kaygıları artırıyor. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,4 seviyesinde sabit kalsa da, cinsiyetler arasındaki uçurum derinleşti.

Gençler arasında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6 olarak ölçülürken, genç kadınlarda bu oran yüzde 24,4’e kadar tırmandı. Her dört genç kadından birinin işsiz olması, istihdamdaki dengesizliği gözler önüne serdi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,1: GERÇEK TABLO ALARM VERİYOR

Resmi işsizlik oranının ötesinde, eksik istihdam ve potansiyel işgücünü de kapsayan "atıl işgücü" oranı halkın gerçek durumuna ışık tutuyor. Kasım ayında atıl işgücü oranı yüzde 29,1 olarak hesaplandı.

İşsiz ve potansiyel işgücünün birleşiminden oluşan oran yüzde 20,2’yi bulurken, zamana bağlı eksik istihdam edilenlerle işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 18,7 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, milyonların tam zamanlı ve güvenceli işe erişiminde yaşadığı engelleri verilerle ortaya koydu.

ÇALIŞMA SÜRELERİ VE İSTİHDAM DETAYLARI

İstihdam edilenlerin sayısı Kasım ayında 75 bin kişi artışla 32 milyon 737 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı yüzde 49,2 oldu.

Ancak bu oran erkeklerde yüzde 66,8’e ulaşırken, kadınlarda yüzde 31,9’da kalarak düşük seviyesini korudu. Öte yandan, işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,3 saat olarak gerçekleşti. Ücretli çalışanların iş yükü artarken, işgücüne katılma oranı da 128 bin kişilik artışla yüzde 53,8’e çıktı.