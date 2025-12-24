İngiliz devi gemileri yaktı: Efsane marka satılıyor

Madeni yağ denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Castrol'de tarihi bir imza atıldı. Enerji devi BP, bünyesindeki hisselerin çoğunluğunu elden çıkarıyor. Kasaya girecek rakam ise dudak uçuklatıyor.

Küresel enerji piyasalarında önemli bir satış gerçekleşiyor. İngiliz enerji devi BP, yapılan "kapsamlı stratejik incelemeler" sonucunda radikal bir karar aldı. Şirket, dünyaca ünlü madeni yağ markası Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini satmak üzere ABD'li yatırım şirketiyle el sıkıştı.

KASAYA 6 MİLYAR DOLAR NAKİT GİRECEK

Anlaşmanın mali boyutu ise piyasaları salladı. New York merkezli yatırım şirketi Stonepeak ile varılan mutabakatta, işletme değeri 10,1 milyar dolar olarak belirlendi.

BP'nin bu satıştan elde edeceği net gelirin yaklaşık 6 milyar dolar olması bekleniyor.

BP NEDEN SATTI? İŞTE PERDE ARKASI

Peki BP, sektörün en bilinen markalarından birini neden elden çıkarıyor?

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu satış, BP'nin "yeniden yapılanma stratejisinin" kritik bir parçası. Enerji devi, bu hamleyle bilançosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi ve nakit akışını artırmayı hedefliyor. Satışın tamamlanmasıyla birlikte Castrol'ün direksiyonuna ABD'li fon şirketi geçecek.