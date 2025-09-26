Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

"47 MİLYON 634 BİN 77 LİRALIK ÖDEME HESAPLARA AKTARILIYOR"

Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

tarimsal-destekleme.jpg

EN BÜYÜK PAY KIRSAL KALKINMAYA

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 41 milyon 113 bin 508 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 5 milyon 521 bin 664 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 998 bin 905 lira ödenecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

