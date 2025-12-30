Herkes neden bu Audi videosundan bahsediyor?

Audi , bayram havasına uygun olarak, stop-motion tekniğine dayalı, oldukça yaratıcı bir Noel reklam videosu hazırladı ve bu video Audi Amerika'nın Instagram hesabında yayınlandı .

Bu, Rudolph'un klasik şarkısından esinlenilmiş, kısa ama yaratıcı bir video ancak bu sefer başrolü geyikler değil, karda kayan efsanevi Audi modellerinin minyatürleri oynuyor.

"Holiday Play, the Audi Way" başlıklı müzik videosu , Audi'nin en ikonik modellerinin minyatürleriyle dolu küçük bir Noel dünyasını konu alıyor .

Burada hem modern seri üretim ve yarış arabalarını hem de tarihi klasik modelleri , hepsi de küçük ölçekte buluyoruz . Arabalar karlı yamaçlardan aşağı iniyor, kardan adam yapıyor ve birbirleriyle "oynuyor", sıcak ve eğlenceli bir atmosfer yaratıyorlar.

Video , bir peri masalı zencefilli kurabiye garajından çıkan bir Audi Q8'in yakın çekimiyle başlıyor ve tatil temasına hemen giriş yapıyor. Ardından, RS6 Avant , RS3 ve A6 e-tron gibi markanın tanıdık ve sevilen modelleri karlı "geçit törenine" katılıyor.

Elbette, kutlama Audi'nin efsanevi yarış otomobilleri olmadan düşünülemezdi ; Dakar Rallisi yarış otomobili , orijinal Quattro ve LeMans R10 TDI gibi markanın zengin yarış mirasını hatırlatan araçlar da etkinlikte yer aldı.

Videonun doruk noktasında, tüm modeller etkileyici bir zencefilli kurabiye evine doğru ilerliyor ; evin cephesinde dört halkalı ışıklı Audi logosu hakim bir şekilde yer alıyor ve bu da bayram mesajını en karakteristik şekilde sonlandırıyor.

Bu videonun yapay zekâ ile oluşturulmadığını belirtmekte fayda var . Audi, bunun gerçek minyatür modeller ve tam bir film ekibiyle gerçekleştirilen bir yapım olduğunu açıklıyor.

Yapım sürecine gösterilen çabayı ve detaylara verilen önemi sergilemek amacıyla şirket, her sahnenin ne kadar özenle hazırlandığını gösteren kamera arkası fotoğrafları da yayınladı .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

