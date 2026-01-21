Her 10 mavi yakalıdan 7’si 'Çocuğum benim işimi yapmasın' diyor!

Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan 'mavi yakalı' emekçiler, artık yalnızca üretim sahasının değil; tüketim davranışlarının, dijital adaptasyonun ve marka stratejilerinin de belirleyicisi hâline geliyor. Marketing Türkiye adına Research Istanbul’un gerçekleştirdiği “Mavi Yaka Türkiye” isimli saha araştırması bu dönüşümü mavi yakalıların kendi bakış açısıyla ortaya koydu.

“Mavi Yaka Türkiye” araştırması, bu yeni sınıf farkının en keskin aynalarından birini sunuyor. Yapılan araştırmada 10 mavi yakalı çalışandan 7’si “Çocuğum benim işimi yapmasın” diyor...

Metal işçilerinden grev kararı: MESS'e karşı iş bırakacaklar

HAYATTA KALMA EKONOMİSİ

Araştırmalara göre; Türkiye’deki mavi yakalıların yüzde 64’ü sabit saatlerde, yüzde 25’i vardiyalı, yüzde 12’si proje bazlı veya dönemsel çalışıyor. Katılımcıların üçte biri son bir yılda iş değiştirmeyi düşündüğünü, beşte biri ise aktif olarak iş aradığını söylüyor.

Katılımcıların yaklaşık yarısı servis, yemek kartı veya fazla mesai ücreti gibi temel yan haklara sahip. Ancak özel sağlık sigortası oranı yüzde 36’da kalıyor, prim veya bonus alanlar yüzde 28, yıl sonu ikramiyesi alanlar ise yalnızca yüzde 19.

“Elde ettiğiniz gelir aylık giderlerinizin ne kadarını karşılıyor?” sorusu karşısında katılımcıların yüzde 21’i “Gelirim giderlerimin sadece bir kısmını karşılıyor” yanıtını verirken yüzde 39’luk bir kesim gelirim giderlerimi 'ucu ucuna karşılıyor' diyor. 'İstediğim tutarda birikim yapabiliyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 16.

"10 KİŞİDEN 6'SI BEKLENMEDİK HARCAMAYI KARŞILAYAMIYOR"

Katılımcıların yüzde 29’u ek gelir için farklı işlerde çalıştıklarını dile getirirken, en çarpıcı veri de karşımıza çıkıyor: Her 10 kişiden 6’sı, 20 bin TL’lik beklenmedik bir harcamayı borçlanmadan karşılayamayacağını belirtiyor.

YÜZDE 86'SI HİÇ SENDİKA ÜYESİ OLMAMIŞ

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 86’sı hayatları boyunca hiç sendika üyesi olmamış. Şu anda bir sendikaya üye olanların oranı ise yüzde 11.

Bu durum sessiz bir pasifliğe işaret etse de dünyada farklı işler oluyor. Çalışanlar artık dayanışmayı “dijital topluluklar” üzerinden kuruyor. Katılımcıların yüzde 28’i işini kaybetme endişesi taşıyor. Bu oran, küresel endekslerdeki “anxiety economy” eğilimine bire bir denk düşüyor. Boş zamanını nasıl geçirdiği sorulan mavi yakalıların yüzde 46’sı “ev ve aile sorumluluklarıyla”, yüzde 18’i “hobilerimle”, yüzde 16’sı “arkadaşlarımla dışarıda” yanıtını veriyor.

INSTAGRAM ZİRVEDE

Ama bu ev, aynı zamanda dijital dünyanın kapısı. Sosyal medyada Instagram (yüzde 69) ve YouTube (yüzde 61) öne çıkıyor Online alışverişte ise tablo net: Yüzde 40 hiç yapmıyor, yüzde 27 nadiren, yüzde 21 ara sıra, yüzde 13 sık sık.

“ÇOCUĞUM BENİM İŞİMİ YAPMASIN”

Katılımcıların yüzde 71’i çocuklarının kendi işlerini yapmasını istemiyor. Bu, bir kuşağın bitmekte olduğunun göstergesi. Fiziksel emeğin saygı görmediği, emeğin karşılığının azaldığı bir dönemde, mavi yaka Türkiye geleceğe “kendini değil, çocuğunu kurtarma” perspektifinden bakıyor.