GSS borcu olanlar dikkat: Süre uzatıldı

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle hastanelerde tedavi olamama riskiyle karşı karşıya kalan milyonlarca halk için geçici bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanma süresi 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı.

RESMİ GAZETE KARARIYLA 2026 SONUNA KADAR GEÇERLİ

Yayımlanan yeni karara göre, GSS kapsamında olup prim borcu nedeniyle normal şartlarda sağlık hizmeti alamayacak olan halk ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tesisler ile devlet üniversitesi hastanelerinden hizmet almaya devam edebilecek. 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi planlanan bu muafiyet, alınan son kararla birlikte 31 Aralık 2026 tarihine kadar esnetilmiş oldu.

PRİM BORCU ENGELİ GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI

Düzenleme kapsamında, prim borcu olan milyonlarca kişi herhangi bir borç sorgulamasına takılmadan muayene ve tedavi işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ancak bu düzenleme sadece Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerini kapsıyor; özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastaneleri bu muafiyetin dışında tutulmaya devam ediliyor. Karar, 2026 yılı boyunca borçlu olanların "kapıdan çevrilmemesi" hedeflenerek yürürlüğe konuldu.