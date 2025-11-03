Gözler kritik veri için TÜİK'te: Ekim enflasyonu açıklanacak

Milyonların merakla beklediği kritik ekim ayı enflasyonu, bugün saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Veriler, hem piyasa yönü hem de memur ve emekli maaş artışları, ayrıca vergi, harç ve ceza tutarlarının belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

PİYASALAR BEKLEMEDE

TÜİK’in açıklayacağı Ekim 2025 enflasyon verisi öncesinde İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, perakende fiyat artışının %3,31 olduğunu ortaya koydu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ise ekonomistlerin tahmini %2,69 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini açıkladı. Verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hane halkı için artarken, reel sektör tarafında düşüş kaydedildi.

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında bir önceki aya kıyasla 1,01 puan yükselerek yüzde 23,26’ya, hane halkında ise 1,40 puan artarak yüzde 54,39’a çıktı.

Şimşek ve Erdoğan'a enflasyon şoku: Reuters sonuçları açıkladı ne hedef kaldı ne istikrar!

EYLÜLDE GERİLEMİŞTİ

Eylül ayında yıllık TÜFE %33,29 olarak kaydedilmişti. Piyasa beklentileri, bu oranın Ekim ayında %33,05’e gerilemesi yönünde.

İTO verilerine göre gıda fiyatlarındaki artış %4,05 seviyesine yükselerek genel enflasyon üzerindeki baskıyı artırmaya devam etti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI DA BUGÜN NETLEŞECEK

Bugün açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı yeniden değerleme oranı da belli olacak.

Bu oran, başta Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmak üzere pasaport ve ehliyet harçları, trafik cezaları ve emlak vergileri gibi birçok kalemde uygulanacak artış oranlarını doğrudan etkileyecek.