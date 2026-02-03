Gıda enflasyonu pazarları vurdu: Esnaf da vatandaş da isyan etti

İstanbul'un Kağıthane ve Şişli ilçelerindeki pazarlarda, TÜİK'in ocak ayı enflasyon verileri açıklanmadan önce yapılan incelemeler, gıda fiyatlarındaki yükselişin vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

SEL FELAKETİ SEBZE FİYATLARINI ETKİLEDİ

Pazarcılar, kuraklık ve donun ardından Akdeniz'de yaşanan sel felaketinin ürün arzını ciddi şekilde etkilediğini belirtti. Patates ve soğan hariç sebze fiyatlarının arttığı pazarda, özellikle biber ve domates fiyatları dikkat çekti. Sözcü'deki habere göre, pazarcı Hüseyin Duran, "Bu mevsimde ürünlerin yüzde 90’ı Antalya ve Mersin’den geliyor. Oralarda çok ciddi sel oldu. Taze fasulye gibi bazı ürünler pazara çok az geldi" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR BOĞAZINDAN KISIYOR

Vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden ve alım güçlerinin düşüklüğünden yakındı. Bir vatandaş, "Geçen aya göre fiyatlar çok arttı. Özellikle çocuk varken geçim zor. Kahvaltılık fiyatları bizi çok zorluyor. Sütün 5 litresini 195 TL’ye alırken şimdi 245 TL ödüyorum" dedi.

PAZARCILAR DA ZOR DURUMDA

Pazarcılar ise maliyetlerin arttığını ve satış yapmakta güçlük çektiklerini vurguladı. Pazarcı Can Topal, "Eskiden 10 teneke satıyorsak şimdi iki teneke peynir satıyoruz. Yüzde 30 fiyat artışı var. Vatandaş akşam pazarına geliyor" diye konuştu. 65 yaşındaki pazarcı Cemal Güder ise, "Vatandaş gelip fiyatlara bakıp gidiyor. Şu anda en büyük banknot olan 200 lirayla ürününe göre 1 ya da 2 kilo alışveriş yapılıyor" şeklinde yakındı.

TEZGÂHLAR BOŞ KALIYOR

Şişli'deki bir pazarda, tezgahların neredeyse yarısının açılmadığı gözlendi. Bir pazarcı, bu durumu "Esnaf mal pahalı diye tezgah açmıyor" sözleriyle açıkladı.

GIDA ENFLASYONU ZİRVEDE

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre, Ocak 2026'da aylık gıda enflasyonu yüzde 5.17 ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 30.5 olarak hesaplandı.