Faiz indi Yeni Şafak yine de beğenmedi

İktidara medyasından Yeni Şafak Gazetesi, Merkez Bankası’nın faiz kararını “Dünyada böyle bir faiz yok” manşetiyle eleştirdi. Gazete, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ı hedef aldı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Gelişmiş ekonomilerde enflasyon ve faiz oranları birbirine paralel olarak hareket ederken Türkiye’de makas açılıyor. Enflasyon aylardır yavaşlama eğilimini sürdürse de Merkez Bankası, yüksek faizden yana tavrını koruyor. MB, yılın ilk PPK toplantısında da piyasa beklentisinin çok altında kalan 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 38’den yüzde 37’ye çekti.”

"AŞIRI TEMKİNLİ TUTUM TEPKİ İLE KARŞILANIYOR",

Gazete, Karahan’ın geçmişteki faiz artışlarına da dikkat çekti. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Kapalı toplantılarda 'Mart 2024 yerel seçimlerine sadece bir hafta kala talep ve beklenti olmamasına rağmen faizleri tek kalemde 500 baz puan gibi devasa bir oranda artırdığını' belirten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın, indirim sürecinde sergilediği 'aşırı temkinli' tutum tepkiyle karşılanıyor. Yapılan sınırlı indirimler sebebiyle sanayici üretim çarklarını döndürmekte zorlanırken, ihracatçılar rakipleri karşısında rekabet gücünü kaybetmeye devam ediyor.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, gazetenin haberinde faiz politikasını da şöyle eleştirdi:

“Yüksek faiz-düşük kur politikası nedeniyle özellikle emek yoğun sektörler son 2,5 yılda oyunun dışına itildi. Faizler ve enflasyon yüzde 20’nin altına inmedikçe ekonomide gerçek bir rahatlama olmaz. Ciddi bir faiz indirimi yapılmadıkça 2026’nın 2025’ten pek farkı olmayacak. Yüksek faiz-düşük kur politikasından kurtulmamız lazım.”



Haberde, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın’ın görüşlerine de yer verildi. Aydın’ın da faiz politikasına yönelik eleştirilerde bulunduğu belirtildi.