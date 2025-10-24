Evin kilerinde 500 kilo altın bulundu!

Evin kilerinde 500 kilo altın bulundu!
Yayınlanma:
İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik operasyonda ilginç bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Özkan Halaç'ın halasına ait evin kilerinde tam 500 kilo altın bulundu.

6 Ekim’de İstanbul Altın Rafinerisi (İAR)’ne yönelik düzenlenen büyük operasyonda şirketin patronu Özkan Halaç ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında, şirketin kurucusu Fazıl Halaç’ın kız kardeşi N.K.’nın Bakırköy’deki evine de baskın yapıldığı ve evin kilerinde 500 kilogramın üzerinde altın bulunduğu ortaya çıktı.

DEV OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’nin en büyük beşinci sanayi kuruluşu olan İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik 6 Ekim 2025’te başlatılan operasyonda, aralarında genel müdür Ayşen Esen’in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 20’si tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, yurt dışından getirilen altınlara Türkiye’de üretilmiş süsü vererek hayali ihracat yaptığı, bu yolla devletten haksız teşvik ödemesi aldığı iddia edilmişti.

FLORYA’DAKİ EVİN KİLERİNDEN 500 KİLO ALTIN ÇIKTI

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Gazeteci Timur Soykan’ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 ilçede eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskın yapılan adreslerden biri, İAR kurucusu Fazıl Halaç’ın kız kardeşi N.K.’nın Florya’daki villası oldu.

8 Mayıs 2025’te hayatını kaybeden Fazıl Halaç’ın yeğeni ve İAR sahibi Özkan Halaç’ın halası olan N.K.’nın evinin kilerinde, 500 kilogramdan fazla fiziki altın ele geçirildi.

“DEDENİN MİRASI” SAVUNMASI

fazil-halac.jpg

Ev sahibi N.K. ve çocukları, ifadelerinde altınların merhum Fazıl Halaç’tan miras kaldığını öne sürdü. Söz konusu altınların piyasa değerinin 3 milyar TL’nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

