Ev alırken tapu masrafları arttı da arttı: İstanbul'da hangi ilçede kaç lira oldu?

Gayrimenkul piyasası 2026 yılına yeni uygulamalar ve düzenlemelerle girdi. Yılın başından itibaren konut satışlarında tapu işlemleri, artık taşınmazın gerçek satış bedeli üzerinden yapılmaya başlandı. Buna göre tapu harçları, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor.

Böylece uzun süredir uygulanan, belediyelerde kayıtlı rayiç bedel üzerinden daha düşük harç ödeme dönemi sona erdi. Yeni uygulamayla birlikte tapu masraflarında belirgin bir artış yaşandı.

Tapu dairelerinde gerçekleştirilen her işlem için ayrıca 6 bin 681 TL tutarında döner sermaye ücreti alınmaya devam ediliyor. Bu bedel, satış bedelinden bağımsız olarak alıcı ve satıcının karşısına ek bir maliyet olarak çıkıyor.

EMLAKÇILARA RESMİ YETKİ VERME ZORUNLULUĞU

Şubat ayında ise konut satış sürecini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girecek. Buna göre, konutunu satılığa çıkarmak isteyen mülk sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden emlakçılara resmi yetki vermek zorunda olacak.

Yetki belgesi bulunmayan emlakçılar, ilgili taşınmaz için pazarlama faaliyetinde bulunamayacak ve ilan platformlarında “satılık” ilanı yayımlayamayacak. Düzenleme ile kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve yetkisiz ilanların engellenmesi hedefleniyor.

Tapuda yeni dönem başladı: Gerçek bedel göstermeyene büyük ceza

İŞTE İLÇE İLÇE TAPU MASRAFLARI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul’da konut piyasasının en hareketli ilçelerine bakıldığında; Aralık 2025 itibarıyla Endeksa verilerine göre “daire” nitelikli 2+1 evlerin ortalama fiyatları ve bu fiyatlara karşılık gelebilecek (döner sermaye bedeli hariç) ortalama tapu masrafları şu şekilde: