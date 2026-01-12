Ev alırken tapu masrafları arttı da arttı: İstanbul'da hangi ilçede kaç lira oldu?
Gayrimenkul piyasası 2026 yılına yeni uygulamalar ve düzenlemelerle girdi. Yılın başından itibaren konut satışlarında tapu işlemleri, artık taşınmazın gerçek satış bedeli üzerinden yapılmaya başlandı. Buna göre tapu harçları, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor.
Böylece uzun süredir uygulanan, belediyelerde kayıtlı rayiç bedel üzerinden daha düşük harç ödeme dönemi sona erdi. Yeni uygulamayla birlikte tapu masraflarında belirgin bir artış yaşandı.
Tapu dairelerinde gerçekleştirilen her işlem için ayrıca 6 bin 681 TL tutarında döner sermaye ücreti alınmaya devam ediliyor. Bu bedel, satış bedelinden bağımsız olarak alıcı ve satıcının karşısına ek bir maliyet olarak çıkıyor.
EMLAKÇILARA RESMİ YETKİ VERME ZORUNLULUĞU
Şubat ayında ise konut satış sürecini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girecek. Buna göre, konutunu satılığa çıkarmak isteyen mülk sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden emlakçılara resmi yetki vermek zorunda olacak.
Yetki belgesi bulunmayan emlakçılar, ilgili taşınmaz için pazarlama faaliyetinde bulunamayacak ve ilan platformlarında “satılık” ilanı yayımlayamayacak. Düzenleme ile kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve yetkisiz ilanların engellenmesi hedefleniyor.
Tapuda yeni dönem başladı: Gerçek bedel göstermeyene büyük ceza
İŞTE İLÇE İLÇE TAPU MASRAFLARI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul’da konut piyasasının en hareketli ilçelerine bakıldığında; Aralık 2025 itibarıyla Endeksa verilerine göre “daire” nitelikli 2+1 evlerin ortalama fiyatları ve bu fiyatlara karşılık gelebilecek (döner sermaye bedeli hariç) ortalama tapu masrafları şu şekilde:
* Sarıyer: 17 milyon 424 bin TL (696 bin 960 TL)
* Kadıköy: 13 milyon 315 bin 10 TL (532 bin 600 TL)
* Beşiktaş: 12 milyon 247 bin 20 TL (489 bin 880 TL)
* Bakırköy: 9 milyon 188 bin 685 TL (367 bin 547 TL)
* Üsküdar: 6 milyon 942 bin 712 TL (277 bin 708 TL)
* Ataşehir: 6 milyon 337 bin 530 TL (253 bin 501 TL)
* Ümraniye: 5 milyon 913 bin 720 TL (236 bin 548 TL)
* Başakşehir: 5 milyon 665 bin 282 TL (226 bin 611 TL)
* Eyüpsultan: 5 milyon 555 bin 727 TL (222 bin 229 TL)
* Çekmeköy: 5 milyon 211 bin 450 TL (208 bin 458 TL)
* Pendik: 5 milyon 107 bin 739 TL (204 bin 309 TL)
* Tuzla: 4 milyon 711.980 TL (188 bin 479 TL)
* Sancaktepe: 4 milyon 592 bin 340 TL (183 bin 693 TL)
* Beylikdüzü: 4 milyon 316 bin 400 TL (172 bin 656 TL)
* Küçükçekmece: 4 milyon 270 bin 230 TL (170 bin 809 TL)
* Avcılar: 4 milyon 178 bin 5 TL (167 bin 120 TL)
* Esenyurt: 2 milyon 695 bin 980 TL (107 bin 839 TL)