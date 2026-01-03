Türkiye’de gayrimenkul satışlarında yıllardır süregelen ve halk arasında neredeyse alışkanlık haline gelmiş olan “satış bedelini düşük gösterme” uygulaması artık tarihe karışıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte, konut, arsa ve işyeri satışlarında gerçek değer beyanı zorunlu hale geldi.

GERÇEK DEĞERİN ALTINDA GÖSTERME DÖNEMİ BİTTİ

Tapu harçlarını ve vergileri azaltmak için mülkün gerçek değerinin altında beyan edilmesi yaygın bir yöntemdi.

Özellikle büyük şehirlerde milyonlarca liralık taşınmazların tapuda çok düşük rakamlarla gösterilmesi, devletin ciddi vergi kaybına yol açıyordu.

Yeni düzenleme ile kayıt dışı ekonominin azaltılması ve tapu kayıtlarının piyasa gerçekleriyle uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

MASAK DEVREDE

Gayrimenkul satışlarında tüm ödemeler artık banka aracılığıyla belgeli şekilde yapılacak.

Bankalar, tapuda beyan edilen bedel ile transfer kayıtlarını karşılaştıracak.Uyumsuzluk tespit edilirse işlem onaylanmayacak.

Yüksek tutarlı transferlerde paranın kaynağı sorgulanacak ve gerekirse MASAK’a bildirilecek.

YENİ SİTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Özellikle yüksek değerli gayrimenkul satışlarında süreç daha uzun ve detaylı hale gelecek.

Alıcı ve satıcı için şeffaflık artacak, kayıt dışı ödeme yöntemleri fiilen imkansız olacak.

Elden yapılan ödemeler veya belgelenmemiş transferler ciddi risk taşıyacak.

KÜÇÜK TUTARLARDA İSTİSNA

Küçük tutarlı ATM işlemleri, kamu ödemeleri ve bankalar arası rutin işlemler kapsam dışında.

Ancak gayrimenkul alım-satımlarında istisna yok: tüm ödemeler banka kayıtlarıyla uyumlu olmak zorunda.

CEZALAR DA ARTTI

Eksik beyan tespit edilirse vergi ziyaı cezası ciddi şekilde artırıldı.

Gerçek satış bedeli ile tapuda beyan edilen tutar arasındaki fark üzerinden hem alıcı hem de satıcıya cezalı harç ve vergi tahakkuk ettirilecek.

Bu cezalar geçmiş işlemleri de kapsayabilecek.

2026 itibarıyla gayrimenkul sektöründe şeffaflık dönemi başlıyor.

Gerçek satış bedeli beyanı artık zorunlu.

Alıcı ve satıcı için daha güvenilir bir sistem kuruluyor.

Piyasa değerleri daha sağlıklı belirlenecek.

Sert yaptırımlar sayesinde düşük bedel gösterme alışkanlığı kalıcı olarak sona erecek.