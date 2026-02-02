Enflasyonda 'başarı' dediler gerçek ortaya çıktı: 2 yılın zirvesi!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), milyonlarca yurttaşın en temel derdi olan tencere enflasyonuna dair çarpıcı verileri açıkladı. Açıklanan veriler, ekonomi yönetiminin "başarısını" adeta boşa düşürdü.

Merkez'den dikkat çeken enflasyon videosu

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Ocak 2026 sonuçları, sokağın enflasyonunun resmi verilerin önüne geçtiğini tescilledi. 1–25 Ocak dönemini kapsayan araştırmaya göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 olarak hesaplandı. Bu oran, son 24 ayın en yüksek aylık artışı olarak kayıtlara geçti.

TEPAV VERİLERİ DİĞER KURUMLARI SOLLADI

TEPAV'ın ölçtüğü gıda enflasyonu, aynı dönem için veri paylaşan diğer kurumların rakamlarını geride bıraktı:

TEPAV Gıda Enflasyonu: %5,17.

İTO (İstanbul Ticaret Odası): %4,27.

TÜRK-İŞ Mutfak Enflasyonu: %3,58.

PATLICAN VE TAZE FASULYE EL YAKIYOR

Ocak ayında özellikle sebze grubundaki fiyat hareketleri dikkat çekti.

ZAM ŞAMPİYONLARI: Kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatları en çok artan ürünler oldu.

DİĞER ARTIŞLAR: Dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri de fiyatı yükselen grupta yer aldı.

FİYATI DÜŞENLER: Portakal, havuç ve kuru soğan fiyatlarında gerileme görülürken; mayonez, lokum ve hazır kahve de fiyatı düşen ürünler arasında kaldı.

YILLIK TABLO: FARKLI RAKAMLAR AYNI YOKSULLUK

TEGE verilerine göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,5 olarak belirlendi. Ancak kurumlar arasındaki yıllık hesaplama farkları, yurttaşın gerçek kaybını anlamak açısından kritik önem taşıyor:

Merkez Bankası'ndan enflasyon itirafı

TÜRK-İŞ’e göre yıllık artış: %41,1.

İTO’ya göre yıllık artış: %36,8.

TEPAV’a göre yıllık artış: %30,5.

Öte yandan, 2023 yılında ekonominin direksiyonuna geçen Mehmet Şimşek ekibi ve iktidar enflasyonda yüzde 60'lardan 30'lara gerilediğini büyük bir başarı hikayesi olarak sunuyor. Ancak TEPAV'ın gıda enflasyonu verisi bu "başarıyı" bir kez daha sorgulattı.