Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!

Yayınlanma:
Emekli Dayanışma Kartı uygulaması kapsamında market ve su faturası yardımı sağlanırken, proje kapsamında aylık 1000 liralık kira yardımı da yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Emekli Dayanışma Kartı uygulaması doğrultusunda sağlanan yardımlarla dar gelirli yurttaşlar nefes alıyor. Emekli Dayanışma Kartı ile ihtiyaç sahibi emeklilere kira, market ve su faturaları için destek sürüyor.

Aylık 1000 lira alışveriş desteğinin yanı sıra su faturası yardımı da alan emekliler, düzenli olarak yapılan 1000 liralık kira desteğinden oldukça memnun.

SMS İLE BİLGİLENDİRME SAĞLANIYOR

Kira sözleşmeleri ile bizvariz.izmir.bel.tr adresinden başvuru yapan emekli vatandaşların Şehir Kartlarına yardım tutarı yatırılıyor ve SMS ile bilgilendirme sağlanıyor. Ağustos ayı kira ödemeleri de devam ediyor.

emeklii.jpeg

NACAR: “HAFTANIN BEŞ GÜNÜ YEMEK DE ALIYORUM”

Emekli Dayanışma Kartı uygulamasından yararlanan İzmirliler hizmetten mutlu. Ballıkuyu Akarca Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Nacar, “Emekliyim, oğlum çalışmıyor. Benim emekli maaşımla idare ediyoruz. 11 bin lira kira veriyorum. Nasıl geçineceğim? Geçinemiyorum. Marketten bir şey alamıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Allah bin kere razı olsun. Garibanın yanında, yardımcı oluyor. Gıda yardımı aldım. Haftanın beş günü yemek de alıyorum. Kira desteğim de gelecek” dedi.

emekli.jpeg
ŞAHİNLER: “BAŞKANIM BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI”

Yeşildere’de yaşayan Feridun Şahinler, emekli maaşının 21 bin lira olduğunu belirterek “6 bin lira kira veriyorum. 3 çocuğum var. Eşim sara hastası, ben şeker hastasıyım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yemek desteği alıyorum. Market alışverişi çok pahalı. Büyükşehir’den Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekli yardımı da aldım. Başkanım bizi hiç yalnız bırakmadı. Cemil Tugay Başkan’ımdan Allah razı olsun” diye konuştu.

emekli1.jpeg

ŞENGÜL: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YARDIMLARI FERAHLATTI”

İzmirli Elif Şengül, “Oğlum senelerdir işsiz, eşim rahatsız. Emekli değilim, eşim emekli sadece. Onun maaşıyla geçiniyoruz. 12 bin lira ev kiramız var. Sıkıntı büyük. Pazara bile gidemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi erzak verdi. Günlük yemek de alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardımları ferahlattı. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

emekli2.jpeg

Kaynak:ANKA

