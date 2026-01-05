Emeklinin cebinde son 15 lirası kaldı: Ben 30 gün ne yiyeceğim?!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 12,11 olarak kesinleşti. Memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 18,60 oldu. Eskişehir’de SGK önünde toplanan emekliler ve memurlar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki gösterdi.

2001 yılında emekli olan ve basın açıklaması esnasında cebindeki son 15 lirayı göstererek iktidara seslenen Ahmet Şaktanlı, “Emekliyim. Elimdeki para bu. Ben şimdi 30 gün ne yiyeceğim? Sayın Mehmet Şimşek, biz çok maliye bakanları gördük. Ben Ziraat Bankası’ndan emekliyim. Şimdi doktordan geliyorum. Bu Türkiye’deki herkes hasta. Elimde vallahi bu para var. Türkiye bunu hak etmedi. Emekliler bu hak etmedi. Emekli deyince herkes hor görüyor. Yarın sende emekli olacaksın” diye isyan etti..

"TARİHİN EN AĞIR EKONOMİK VE SOSYAL SALDIRILARI"

Büro Emekçileri Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ayhan Gürler şu ifadeleri kullandı:

“Üretilen her değerde, ortaya çıkarılan her zenginlikte Büro Emekçileri olarak emeğimiz ve alın terimiz var. Kamu hizmetini ayakta tutan bizleriz. Devletin işleyişini sağlayan, yurttaşın en temel haklarına erişimini mümkün kılan, kamu hizmetini omuzlarında taşıyan milyonlarca emekçi olarak yoksulluğa, güvencesizliğe ve sefalet dayatmasına mahkûm edilmeyi reddediyoruz. Bugün kamu emekçileri, tarihin en ağır ekonomik ve sosyal saldırılarıyla karşı karşıyadır. Ücretlerimiz her geçen gün erirken, alım gücümüz bilinçli politikalarla yok edilmekte; maaşlarımız daha cebimize girmeden enflasyon karşısında buharlaşmaktadır. Bizler çalışıyor, üretiyor ve değer yaratıyoruz. Buna karşın, ülkenin tüm kaynakları rant çevrelerine, faiz lobilerine ve yandaş sermayeye aktarılırken, kamu emekçilerine “kaynak yok” denilmesini kabul etmiyoruz.”

“KRİZİN FATURASINI BİZE ÖDETİYORLAR”

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, şunları söyledi:

“Emekliler olarak 25, 30, 35 hatta 40 sene çalışarak vergilerimizi, primlerimizi, peşin peşin ödedik. Ülkemizin değerlerine değerler kattık. Ülkemizi yöneten başını sarayın çektiği Cumhur İttifakı bunu görmemezlikten gelmeye devam ediyor. Yarattıkları ekonomik ve siyasi krizin faturasını her zaman olduğu gibi biz emekçi kesimlere ve emeklilere yıkmaya devam edeceklerini bir kere daha gösterdiler. Bununla adaletsiz gelir dağılımının üstünü kesinlikle örtemezler.

Kamu emekçileri sendikası BE-SAR’ın aralık ayı verilerine göre açlık sınırı 40 bin liraya yoksulluk sınırı ise 100 bin liraya dayandı. Ama hala bu koşullarda emekli maaşı 16 bin 881 lira. Son yüzde 12,19’luk artışla en düşük emekli maaşı ancak 18 bin lira 938 lira olacak. Yani 19 bin lira bile olmayacak. Özellikle bir kere daha buradan hatırlatmak istiyoruz. Özellikle milletvekilleri, cumhurbaşkanı, bakanların maaşları ise en az bir emeklinin 10-14 katı oranında yüksekliğe sahip iken adaletli gelir dağılımından kesinlikle bahsedilemez.

“TÜİK İKTİDARIN NOTERİ GİBİ DAVRANMA”

Özellikle İstanbul Ticaret Odası, ENAG’ın enflasyon verileri TÜİK’in iki katından fazla iken artık TÜİK’in gerçek anlamda gerçek rakamları açıklamadığını görüyoruz. Onun için buradan da özellikle TÜİK’in yetkililerine sesleniyoruz: Gerçekleri açıklayın yalanları değil. Yalanlarınızla biz emeklileri, emekçileri, yetim, dul ve engellileri açlığa ve sefalete mahkum etmeye hakkınız yok. TÜİK iktidarın noteri gibi davranma. Gerçek rakamları açıkla.”