Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te! İmza kampanyası başlatıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması amacıyla en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi düzenlemesi yer aldı.

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerini ve iktidara yönelik çağrısını aktardı.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Arıkan, teklifin bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurgulayarak, "Sayın Erdoğan elinizi taşın altına koyma sırası sizde" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN GEÇMİŞİNE HAKARET GELECEĞİNE İHANET"

Mahmut Arıkan paylaştığı video mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Aziz Milletimiz, kıymetli kardeşlerim. Emeklimizin, hayat şartlarını belirleyecek olan zam oranları açıklandı. Ancak, emeklinin yüzü yine gülmedi. Enflasyonun yüzde 30 olduğu iddia edilen bir ülkede, emeklimize yüzde 12 zam vermek, bu ülkenin geçmişine hakaret, geleceğine ihanettir. Bu ülkedeki, yoksulluğunda, enflasyonunda, faizin de sebebi, iktidarın ta kendisidir. İş verene taşın altına elinizi koyun çağrısı yapan Sayın Erdoğan’a şimdi biz sesleniyoruz. Sayın Erdoğan elinizi taşın altına koyma sırası sizde. Biz, Saadet Partisi olarak; iktidarı harekete geçirmek için, en düşük emekli maaşının, asgari ücret seviyesine çıkarılmasına dair kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduk. Aziz milletimizi, Web sitemizden ve tüm Türkiye’deki stantlarımızdan kanun teklifimize imza vererek, destek olmaya davet ediyoruz. Bu ülke için çalışmış, emeklilerimizin, büyüklerimizin, yanındayız. Hak ettiklerini almaları için çalışmaya devam edeceğiz."

İMZA KAMPANYYASI BAŞLATILDI

Saadet Partisi, kanun teklifine toplumun geniş kesimlerinin destek vermesi amacıyla vatandaşları da imza kampanyasına katılmaya davet etti. Emekliler ve destek vermek isteyenler, www.emekli.saadet.org.tr adresi üzerinden imza atarak kampanyaya katılabilecek.