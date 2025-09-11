Emeklileri unuttular... Kara haberi verdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısının ardından, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'yi açıkladı. Plan dahilinde çalışma hayatında düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Yılmaz, TÜİK'in 13 milyona yakın bir rakama ulaşan atıl iş gücü verisini işaret ederek çalışanların iş hayatında daha uzun süre kalmasına ilişkin mesajı verdi.

SGK kaydının 1 gün geç başlaması nedeniyle emekliliği 17 yıl ertelenen vatandaşların beklentisi de bu şekilde boşa çıktı. Yılmaz'ın OVP açıklamasının ardından çalışma yılını ve prim gününü doldurup emeklilik için yaşı beklemek zorunda kalan vatandaşların hak kaybının süreceğini ifade eden DİSK Başkanı Çerkezoğlu, yaş düzenlemesiyle ilgili olumsuz konuştu.

KARA HABERİ VERDİ!

Sözcü'den Belce Örü Erçin'e konuşan Arzu Çerkezoğlu, OVP’de belirtildiği üzere sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasının teşvik edileceğini söyledi. OVP'nin satır aralarında emeklilikte yaşanan sorunların devam edeceğinin sinyalinin verildiğini ifade eden Çerkezoğlu şunları söyledi:

“Bu, emeklilik yaşı düzenlemesinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını gösteriyor. Yani OVP’de kademeli emeklilik talebinin görmezden gelinmeye devam edileceği, EYT sonrası emeklilik yaşı adaletsizliği, staj ve çıraklık sigortası mağdurları gibi emeklilikte yaşanan sorunların devam edileceğinin sinyali veriliyor.”

2026-2028 yılı OVP’sinin de öncekiler gibi emekçilere ve emeklilere çare olmadığını, var olan sorunları derinleştirdiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

EMEKLİLERİ UNUTTULAR...

“Emeklilik yaşı konusunda adalet ve denge sağlanmalı. En düşük emekli aylığı en az asgari ücrete yükseltilmeli. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı artıyor, SGK’nın gelirleri artarken giderleri azalıyor. Kuşkusuz bu ‘iyileşme’ emeklilerin yoksullaşması pahasına gerçekleşiyor.”

"2023 yılında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların EYT’den yararlanıp emekli olmalarına imkan tanındı ve 2 milyondan fazla kişi emekli oldu, şartları yerine getirenler bundan sonra da emekli olmaya devam edecek.

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar kendilerine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki gösteriyor ve bu haksızlığın da giderilmesini talep ediyor. Yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını istiyor."