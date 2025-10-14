Edirne'de hasadı başladı: Süper meyve olarak biliniyor! Talep yağıyor

Edirne'de hasadı başladı: Süper meyve olarak biliniyor! Talep yağıyor
Yayınlanma:
Edirne’de yüksek besin değeri ve güçlü antioksidan özelliğiyle bilinen aronyanın hasadına başlandı.

Kentte ilk kez 2020 yılında üretimine başlanan ve “süper meyve” olarak adlandırılan aronya, her geçen yıl daha geniş alanlarda ekilmeye devam ediyor.

Edirne'de yaklaşık 300 dekar alanda aronya üretimi yapılıyor.

Mart ayında ekilen fidelerin olgunlaşma süreci tamamlanırken, üreticiler tarlalarda hasat mesaisine başladı.

edirne-aronya-hasadina-baslandi-1.jpg

Tarım işçileri tarafından özenle toplanan aronya meyveleri kasalara doldurulup işlenmek üzere tesislere gönderiliyor.

Aronya Üreticisi Serkan Demiröz gazetecilere, Trakya’nın aronya üretimi için uygun olduğunu ve yüksek verim aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 dönüm arazide üretim yaptıklarını belirten Demiröz, "Antioksidan değeri en yüksek meyve olan aronyanın iki çeşit hasadı var. İlk üç yıl elle yapılıyor. Üçüncü yıldan sonra makineyle yapılabiliyor. Makinelerle hasat daha hızlı oluyor." dedi.

Demiröz, aronyayı elle topladıklarında bir miktar ürün kaybı yaşadıklarını dile getirdi.

hasat1.jpg

"ARONYAYLA ELMA SUYU KARIŞTIRILIYOR"

Toplanan ürünün, meyve suyu yapımında kullanılacağını ifade eden Demiröz, "İç pazar ve yurt dışındaki fuarlara ürün gönderiliyor. Aronyayla elma suyu karıştırılıyor. Bu şekilde kekremsiliği azaltıp Türk damak tadına uygun hale getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Demiröz'le birlikte üretim yapan Sıtkı Engin de iki yıldır aronya yetiştirdiklerini belirtti.

Bu yıl yaklaşık 16 ton ürün hasat ettiklerini aktaran Engin, "Aronyayı tercih etmemim ilk sebebi zirai ilaç kullanılmaması. Bu ürün hiçbir şekilde zirai ilaç istemiyor. Tarladan kilogramının çıkış fiyatı 90 lira civarında. Alternatif bir ürün ama biraz bakımıyla ilgili zahmetleri var. Sık sık sulamak gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak:AA

