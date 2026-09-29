Halk TV Ekonomi Durun! Gerçekten bu bir akıllı telefon mu?

Durun! Gerçekten bu bir akıllı telefon mu? Akıllı telefonlar yavaş yavaş tam teşekküllü profesyonel kameralara dönüşüyor. Bu yöndeki yenilikler haklı olarak "Bu gerçekten bir akıllı telefon mu?" sorusunu gündeme getiriyor.