Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi?
30,73 metre uzunluğu ve 256 yolcu taşıma kapasitesiyle AutoTram Extra Grand, otobüsten çok trene benziyor ve özel bir dünya rekoruna sahip.
Rekor Kıran Devasa Tasarım
30,73 metre uzunluğu ve 256 yolcu taşıma kapasitesiyle AutoTram Extra Grand, otobüsten çok bir treni andırıyor. Alman Fraunhofer IVI tarafından geliştirilen bu prototip araç, ticari olmayan işletme kategorisinde "dünyanın en uzun otobüsü" unvanıyla Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor. İki körükle birbirine bağlanan üç ayrı bölümden ve toplam beş dingilden oluşan bu dev otobüs; 96'sı oturan, kalanı ayakta olmak üzere aynı anda yüzlerce kişiyi taşıyabiliyor.
Şehir İçi Manevra ve Yüksek Teknoloji
Devasa boyutlarına rağmen AutoTram Extra Grand, şehir trafiğinde şaşırtıcı bir kolaylıkla hareket edebiliyor. Beş aksından dördü elektronik olarak yönlendirilebildiği için aracın dönüş yarıçapı sadece 12,5 metreye düşüyor. Bu değer, neredeyse 12 metrelik standart bir şehir otobüsünün manevra alanına denk geliyor. Ayrıca arka bölümlerin öndeki rotayı milimetrik takip edebilmesi için araçta özel kameralar ve GPS sistemleri kullanılıyor.
Çevreci ve Güçlü Hibrit Hibrit Sistem
Aracın tahrik mekanizması da en az boyutları kadar dikkat çekici. AutoTram Extra Grand, gücünü iki adet dizel jeneratör ve gelişmiş batarya sisteminin birleşiminden alıyor. Bu teknoloji sayesinde devasa otobüs, ihtiyaç duyulduğunda belirli süreler boyunca tamamen elektrik enerjisiyle, sıfır emisyonlu olarak da yol alabiliyor.
Projenin Amacı ve Tramvaya Alternatif Arayışı
Ağustos 2012'de Dresden'de tanıtılan ve ertesi yıl test sürüşlerine başlayan aracın temel amacı sadece bir rekor kırmak değildi. Mühendisler, pahalı ve meşakkatli ray döşeme süreçlerine gerek kalmadan, raylı sistemlerle aynı kapasitede hizmet verebilecek bir toplu taşıma çözümü geliştirmek istediler. Araç, tramvaya kıyasla altyapı maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi başardı.
Seri Üretime Engel Olan İflas
Büyük ilgi görmesine ve ekonomik üstünlüklerine rağmen AutoTram Extra Grand hiçbir zaman seri üretime geçemedi. Ticari işletmedeki zorlukların yanı sıra, üretici ortak Göppel Bus şirketinin 2014 yılında iflas etmesi projenin sonunu getirdi. Şirketin finansal krize girmesi, projenin en önemli sanayi ayağını kaybetmesine yol açtı.
Rekorun Mirası ve Günümüzdeki Dev Otobüsler
AutoTram seri üretime geçemese de açtığı yol diğer üreticilere ilham verdi. Günümüzde Prag'da kullanılan 24,7 metrelik Škoda-Solaris, Bern'deki 25 metrelik HESS ve Brezilya'da çalışan 28 metrelik elektrikli Volvo BZRT gibi modeller yüksek kapasiteli otobüs konseptini yaşatmaya devam ediyor. Yine de 30,73 metrelik rekoruyla Alman prototipi, dünyanın en uzun otobüsü unvanını koruyor.