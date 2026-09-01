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Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi?

30,73 metre uzunluğu ve 256 yolcu taşıma kapasitesiyle AutoTram Extra Grand, otobüsten çok trene benziyor ve özel bir dünya rekoruna sahip.

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Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi? - Fotoğraf: 1
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Rekor Kıran Devasa Tasarım

30,73 metre uzunluğu ve 256 yolcu taşıma kapasitesiyle AutoTram Extra Grand, otobüsten çok bir treni andırıyor. Alman Fraunhofer IVI tarafından geliştirilen bu prototip araç, ticari olmayan işletme kategorisinde "dünyanın en uzun otobüsü" unvanıyla Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor. İki körükle birbirine bağlanan üç ayrı bölümden ve toplam beş dingilden oluşan bu dev otobüs; 96'sı oturan, kalanı ayakta olmak üzere aynı anda yüzlerce kişiyi taşıyabiliyor.

Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi? - Fotoğraf: 2
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Şehir İçi Manevra ve Yüksek Teknoloji

Devasa boyutlarına rağmen AutoTram Extra Grand, şehir trafiğinde şaşırtıcı bir kolaylıkla hareket edebiliyor. Beş aksından dördü elektronik olarak yönlendirilebildiği için aracın dönüş yarıçapı sadece 12,5 metreye düşüyor. Bu değer, neredeyse 12 metrelik standart bir şehir otobüsünün manevra alanına denk geliyor. Ayrıca arka bölümlerin öndeki rotayı milimetrik takip edebilmesi için araçta özel kameralar ve GPS sistemleri kullanılıyor.

Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi? - Fotoğraf: 3
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Çevreci ve Güçlü Hibrit Hibrit Sistem

Aracın tahrik mekanizması da en az boyutları kadar dikkat çekici. AutoTram Extra Grand, gücünü iki adet dizel jeneratör ve gelişmiş batarya sisteminin birleşiminden alıyor. Bu teknoloji sayesinde devasa otobüs, ihtiyaç duyulduğunda belirli süreler boyunca tamamen elektrik enerjisiyle, sıfır emisyonlu olarak da yol alabiliyor.

Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi? - Fotoğraf: 4
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Projenin Amacı ve Tramvaya Alternatif Arayışı

Ağustos 2012'de Dresden'de tanıtılan ve ertesi yıl test sürüşlerine başlayan aracın temel amacı sadece bir rekor kırmak değildi. Mühendisler, pahalı ve meşakkatli ray döşeme süreçlerine gerek kalmadan, raylı sistemlerle aynı kapasitede hizmet verebilecek bir toplu taşıma çözümü geliştirmek istediler. Araç, tramvaya kıyasla altyapı maliyetini önemli ölçüde düşürmeyi başardı.

Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi? - Fotoğraf: 5
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Seri Üretime Engel Olan İflas

Büyük ilgi görmesine ve ekonomik üstünlüklerine rağmen AutoTram Extra Grand hiçbir zaman seri üretime geçemedi. Ticari işletmedeki zorlukların yanı sıra, üretici ortak Göppel Bus şirketinin 2014 yılında iflas etmesi projenin sonunu getirdi. Şirketin finansal krize girmesi, projenin en önemli sanayi ayağını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi? - Fotoğraf: 6
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Rekorun Mirası ve Günümüzdeki Dev Otobüsler

AutoTram seri üretime geçemese de açtığı yol diğer üreticilere ilham verdi. Günümüzde Prag'da kullanılan 24,7 metrelik Škoda-Solaris, Bern'deki 25 metrelik HESS ve Brezilya'da çalışan 28 metrelik elektrikli Volvo BZRT gibi modeller yüksek kapasiteli otobüs konseptini yaşatmaya devam ediyor. Yine de 30,73 metrelik rekoruyla Alman prototipi, dünyanın en uzun otobüsü unvanını koruyor.

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