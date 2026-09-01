Dünyanın en uzun otobüsü neden seri üretime geçemedi?

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Rekor Kıran Devasa Tasarım

30,73 metre uzunluğu ve 256 yolcu taşıma kapasitesiyle AutoTram Extra Grand, otobüsten çok bir treni andırıyor. Alman Fraunhofer IVI tarafından geliştirilen bu prototip araç, ticari olmayan işletme kategorisinde "dünyanın en uzun otobüsü" unvanıyla Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor. İki körükle birbirine bağlanan üç ayrı bölümden ve toplam beş dingilden oluşan bu dev otobüs; 96'sı oturan, kalanı ayakta olmak üzere aynı anda yüzlerce kişiyi taşıyabiliyor.