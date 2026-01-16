Dünyanın en değerli ikinci şirketi: Google'ın ana şirketi Alphabet, Apple’ı geride bıraktı

Wall Street'in son verilerine göre, Google'ın ana şirketi Alphabet, piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli ikinci şirketi olma yolunda Apple'ı geride bıraktı.

Alphabet hisseleri perşembe günü de yükselmeye devam ederek şirketin piyasa değerini yaklaşık 3,93 trilyon dolara çıkardı. Birinci sırada ise piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyar dolar olan Nvidia yer alıyor.

En istikrarlı "teknolojik kale"nin krizi: "Apple" bir dönüm noktasında, insanların şirketten ayrılması şirketin durumu hakkında ne söylüyor?

Öte yandan, Apple'ın hisseleri art arda altıncı gün düşüş gösterdikten sonra piyasa değeri yaklaşık 3,83 trilyon dolara geriledi. DPA verilerine göre, Apple yalnızca son birkaç günde piyasa değerinin yaklaşık yüzde beşini, yani yaklaşık 200 milyar dolarını kaybetti.

Teknoloji hisselerindeki güçlü büyüme sayesinde Alphabet, 2019'dan bu yana ilk kez Apple'ı geride bıraktı. Analistler, bu sıçramanın temel nedeninin Alphabet'in yapay zeka (YZ) alanındaki agresif stratejisi olduğunu ve bunun yatırımcılara uzun vadeli büyüme ve bir sonraki teknolojik aşamada hakimiyet sinyali verdiğini tahmin ediyor.

Geçen yılın sonundan bu yana, en değerli şirketler listesinin ilk sırasında, çipleri küresel yapay zeka devriminin temelini oluşturan ve hisseleri güçlü ve istikrarlı bir büyüme kaydeden Nvidia yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

