Dünyanın en büyük varlık fonu Türkiye'de 35 şirkete yatırım yaptı

Küresel piyasaların dev oyuncusu, dünyanın en büyük varlık fonu Norveç Varlık Fonu’nun 2025 yılı sonu bilançosu açıklandı. Verilere göre Norveç, Türkiye’deki yatırım ağını genişleterek portföyüne 35 yeni şirket daha ekledi.

2024 yılında 1,4 milyar dolar olan toplam yatırım tutarı, 2025 sonu itibarıyla 1,8 milyar dolara yükseldi. Borsa İstanbul rekorlar kırarken, elin oğlu geleceğini garanti altına almak için Türk şirketlerinden pay toplamaya devam ediyor.

DEV FONUN GÖZDESİ ASELSAN VE BİM OLDU

Norveçli fonun Borsa İstanbul’daki sepetinde en büyük ağırlığı savunma sanayi devi Aselsan ve perakende zinciri BİM oluşturuyor. Fonun Aselsan’daki varlığı, hissenin geçen yıl sergilediği yüzde 300’lük performansın da etkisiyle 81 milyon dolardan 149 milyon dolara fırladı.

Norveçliler şu an Aselsan’ın yüzde 0,5’ine sahip durumda.

İkinci sırada ise 126 milyon dolarlık yatırımla BİM yer alıyor. Mutfak enflasyonu altında ezilen milyonlarca tüketici her gün bu marketlerden alışveriş yaparken, Norveçli emekliler BİM’in yüzde 1,6’lık ortağı olarak bu kardan pay alıyor. Bu iki devi 123 milyon dolarla Akbank ve 119 milyon dolarla Koç Holding izliyor.

BANKALAR VE SANAYİ DEVLERİ LİSTEDE

Sektörel dağılıma bakıldığında Norveç Varlık Fonu’nun sadece sanayi değil, finans sektörüne de ilgisi yoğun. Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası fonun portföyünde yer alan güçlü bankalar arasında. Öte yandan havacılık, demir çelik, sağlık ve otomotiv sektörlerindeki 34 farklı şirkette fonun varlığı 10 milyon dolar sınırını aşmış durumda.

EN YÜKSEK ORTAKLIĞI SAĞLIKTA KURDULAR

Sahiplik oranları incelendiğinde Norveçlilerin en çok pay sahibi olduğu şirket yüzde 3,46 ile MLP Sağlık oldu. Diğer yüksek oranlı ortaklıklar ise şöyle sıralandı:

İş Yatırım: %2,85

Aksa: %2,46

Gen İlaç: %2,53

TAV Havalimanları: %2,45

PETROL FONU NEDİR?

Norveç’in 1990 yılında temelini attığı ve halk arasında "Petrol Fonu" olarak bilinen bu yapı, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatından elde edilen gelirleri dünya genelinde hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarında değerlendiriyor. Norveç hükümeti bu devasa gelirin sadece çok küçük bir kısmını bugünkü harcamalar için kullanabiliyor. Fonun asıl amacı, mevcut kaynakları eritmek yerine gelecek nesillerin refahını garanti altına almak.

YATIRIMCI OLDUĞU ŞİRKETLER

Norveç Varlık Fonu’nun Türkiye'de yatırımcı olduğu bazı önemli şirketler şu şekilde:

Şirket Tutar ($) Sahiplik Oranı (%) ASELSAN 149.447.550 0,58 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 126.522.302 1,60 AKBANK 123.728.428 1,39 KOÇ HOLDİNG 119.776.677 1,14 TÜPRAŞ 98.744.514 1,11 GARANTİ BANKASI 86.261.500 0,58 YAPI VE KREDİ BANKASI 74.633.727 0,99 TÜRK HAVA YOLLARI 69.999.890 0,77 TAV HAVALİMANLARI 65.056.147 2,45 TURKCELL 64.125.549 1,28 COCA-COLA İÇECEK 61.853.631 1,53 MLP SAĞLIK (MEDICAL PARK) 61.624.812 3,46 FORD OTOSAN 53.126.971 0,67 TÜRKİYE İŞ BANKASI 52.918.253 0,61 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK 52.136.037 1,27

Yine fonun yatırımcısı olduğu önemli bazı şirketler şöyle:

Mavi Giyim: 19,4 Milyon $ (%2,29 pay)

Migros: 27,1 Milyon $ (%1,17 pay)

Pegasus: 13,9 Milyon $ (%0,59 pay)

Sasa Polyester: 1,3 Milyon $ (%0,05 pay)

Fenerbahçe Futbol: 710 Bin $ (%0,25 pay)