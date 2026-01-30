Dünyanın beklediği gün geldi: Trump bugün açıklayacak!

Dünyanın beklediği gün geldi: Trump bugün açıklayacak!
ABD'de yaşanan gelişmeler küresel piyasaları doğrudan etkilerken, bugün çok kritik bir açıklama bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump bugün Fed başkanlığı için adayını açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da katıldığı bir gala töreni öncesinde yaptığı açıklamayla, dünya ekonomisinin rotasını belirleyecek ismi bugün açıklayacağını duyurdu.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs ayında dolacak olması, Trump’a "kendi çizgisine yakın" bir isim atama fırsatı sunuyor.

BİR GÜNDE KARAR DEĞİŞTİRDİ

Trump’ın aday belirleme sürecindeki kafa karışıklığı dikkat çekti. 2026 yılının ilk kabine toplantısında açıklamanın "gelecek hafta" yapılacağını söyleyen Trump, saatler sonra karar değiştirerek işaret parmağıyla bugünü gösterdi. Bu hızlı değişim, piyasalarda belirsizliğe yol açarken, Beyaz Saray’ın yeni ekonomi yönetimi üzerinde kurduğu baskıyı da gözler önüne serdi.

TRUMP'IN MASASINDAKİ 'FAİZ SAVAŞÇILARI'

Yeni başkanlık koltuğu için Trump’ın radarında şu dört isim bulunuyor:

Kevin Hassett: Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü.

Christopher Waller: Mevcut Fed Yönetim Kurulu Üyesi.

Kevin Warsh: Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi (Daha önce altın fiyatlarını baskıladığı söylentileriyle gündeme gelmişti).

Rick Rieder: Dev yatırım şirketi BlackRock’ın yöneticisi.

"FAİZLER 3 PUAN DAHA DÜŞÜK OLMALI"

Trump, Fed’in bağımsızlığına gölge düşürecek eleştirilerini sürdürerek, faiz oranlarının mevcut seviyesinden 2 hatta 3 puan daha düşük olması gerektiğini savundu. Mevcut durumda %3,5-3,75 aralığında olan politika faizini "kabul edilemez" bulan Trump, ABD’nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini iddia ediyor.

