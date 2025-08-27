Dolarda ibre hareketsiz kaldı

Alım-satım yapacaklar, yatırımcılar döviz kurundaki hareketleri yakından takip ediyor. Dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Dolar kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler araştırılıyor.

Döviz kuru haftaya sakin ancak yukarı yönlü başladı.

Dolar küçük adımlarla TL karşısında değerlenirken haftanın son gününde 41 TL olan eşiği aştı. Dolar en son İBB'ye yönelik 19 Mart'taki operasyonda bu seviyeye gelmişti. Böylece dolar dün, 5 ay sonra rekor seviyeyi test etti.

Dün 41 TL eşiğinin üzerinde seyreden dolar bugün hareketsiz kaldı. Euro ise dün çıktığı 48 TL'den aşağı sarktı ama dünün kapatışına göre bu sabah -0,15 düşüş yaşadı.

27 Ağustos Çarşamba günü döviz kuru fiyatları şu şekilde:

ABD Doları % 0,00

ALIŞ(TL) 41,0404

SATIŞ(TL) 41,0441

Euro % -0,15

ALIŞ(TL) 47,7255

SATIŞ(TL) 47,7367

İngiliz Sterlini % -0,07

ALIŞ(TL) 55,2840

SATIŞ(TL) 55,2973