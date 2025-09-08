Dolar yeni haftaya yüksek başladı

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, geçen haftanın son gününde açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisiyle hareketlenirken döviz kuru TL karşısında değerlendi. Dolar, ABD verisi ile rekor altına karşın zayıfladı. Ancak TL karşısında değerlendi.

Yeni haftada da döviz kuru yukarı yönlü hareket etti.

Asıl ralli ise eurodan geldi. Euro TL karşısında günlerdir altına sarktığı 48 TL'yi geçerek 48,5'e doğru hareketlendi.

İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,06

ALIŞ(TL) 41,2632

SATIŞ(TL) 41,2677

Euro % 0,10

ALIŞ(TL) 48,3890

SATIŞ(TL) 48,3963

İngiliz Sterlini % 0,06

ALIŞ(TL) 55,7672

SATIŞ(TL) 55,7797