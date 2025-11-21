Dolar TL ne kadar oldu?

İç ve dış piyasalardaki dengeleri yakından izleyenler altın ve döviz kurlarındaki en son verilere odaklanmış durumda. Piyasaların nabzını tutmak isteyenler, güncel rakamları merakla sorguluyor.

Dolar 43 TL'ye doğru harekete geçti

Finansal ve ekonomik kararlar üzerinde kritik bir etkiye sahip olan euro ve doların güncel değerini öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL oldu?", "1 Dolar ne kadar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. 20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla döviz piyasasındaki son durum şöyle şekilleniyor.

ABD verisi yüksek geldi altın düştü!

GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları % 0,20

ALIŞ(TL) 42,4384

SATIŞ(TL) 42,4511

Euro % 0,22

ALIŞ(TL) 49,0308

SATIŞ(TL) 49,0551

İngiliz Sterlini % 0,20

ALIŞ(TL) 55,5858

SATIŞ(TL) 55,6189