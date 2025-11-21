Dolar TL ne kadar oldu?
Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği yakından takip ediyor. İşte dolar-TL'de son durum...
İç ve dış piyasalardaki dengeleri yakından izleyenler altın ve döviz kurlarındaki en son verilere odaklanmış durumda. Piyasaların nabzını tutmak isteyenler, güncel rakamları merakla sorguluyor.
Dolar 43 TL'ye doğru harekete geçti
Finansal ve ekonomik kararlar üzerinde kritik bir etkiye sahip olan euro ve doların güncel değerini öğrenmek isteyenler, arama motorlarında "Euro kaç TL oldu?", "1 Dolar ne kadar?" gibi soruların yanıtını araştırıyor. 20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla döviz piyasasındaki son durum şöyle şekilleniyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURU
ABD Doları % 0,20
ALIŞ(TL) 42,4384
SATIŞ(TL) 42,4511
Euro % 0,22
ALIŞ(TL) 49,0308
SATIŞ(TL) 49,0551
İngiliz Sterlini % 0,20
ALIŞ(TL) 55,5858
SATIŞ(TL) 55,6189