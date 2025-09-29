Dolar euro yeni haftaya nasıl başladı?

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Dolar ve euro geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta nasıl bir rota izliyor? Euro yükseldi mi?

Yatırımcılar kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek talep sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Ancak yeniden 49 TL'nin altına geriledi. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çizmeye devam ediyor. Bugün ise kurda yükseliş hakim.

İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerine ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,02

ALIŞ(TL) 41,5657

SATIŞ(TL) 41,5757

Euro % 0,24

ALIŞ(TL) 48,7532

SATIŞ(TL) 48,7874

İngiliz Sterlini % 0,29

ALIŞ(TL) 55,8865

SATIŞ(TL) 55,9213