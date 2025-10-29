Dolar euro ne kadar oldu?
“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.
Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.
Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.
Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?
Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lirayı gördü, euro 49 liraya yakın seyrediyor.
İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?
29 Ekim 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla:
ABD Doları % 0,07
ALIŞ(TL) 41,9522
SATIŞ(TL) 41,9623
Euro % 0,01
ALIŞ(TL) 48,8401
SATIŞ(TL) 48,8667
İngiliz Sterlini % -0,16
ALIŞ(TL) 55,5475
SATIŞ(TL) 55,5736