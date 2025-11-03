Dolar euro haftaya nasıl başladı?

Dolar euro haftaya nasıl başladı?
Yayınlanma:
Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün aynı zamanda kritik enflasyon verisi açıklanacak. Dolar-TL ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler...

Döviz kurları yeni haftaya nasıl başladı? “Döviz bugün ne olur?” sorularının yanıtı, merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ekim ayı enflasyonu da bugün açıklanacak. Piyaslar enflasyon verisine odaklanmışken, dolar ve eurodaki harektlilik merak ediliyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lirayı gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 31 değer kazandı. Euro ise sınırlı bir yükseliş gösterdi.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

3 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,31

ALIŞ(TL) 42,0263

SATIŞ(TL) 42,0943

Euro % 0,02

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

ALIŞ(TL) 48,4629

SATIŞ(TL) 48,6520

İngiliz Sterlini % 0,07

ALIŞ(TL) 55,2783

SATIŞ(TL) 55,3694

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

