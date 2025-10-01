Dolar düşüşe mi geçiyor?

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Dolar ve euro geçen haftaki yükselişin ardından bu hafta nasıl bir rota izliyor? Euro yükseldi mi?

Yatırımcılar belirsiz piyasada güvenli liman arıyor. Altında yüksek talep sürerken dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Yeniden 49 TL'nin altına sarkan euro bugüne yüksek başladı. Dolar ise haftanın üçüncü işlem gününe sürpriz bir düşüşle başladı. Küçük adımlarla da olsa istikrarlı bir yükseliş hattı çizen dolar ABD'de bütçenin Kongre tarafından kabul edilmemesi ile federal hükümetin kapanmasından etkilendi.

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerine ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,01

ALIŞ(TL) 41,5794

SATIŞ(TL) 41,5908

Euro % 0,28

ALIŞ(TL) 48,9040

SATIŞ(TL) 48,9667

İngiliz Sterlini % 0,19

ALIŞ(TL) 55,9943

SATIŞ(TL) 56,0354