Dolar 42 lirayı geçti euro düşüşte

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar 42 TL oldu!

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lirayı gördü, euro ise düne göre TL karşısında geriledi.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

1 Kasım 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,31

ALIŞ(TL) 42,0263

SATIŞ(TL) 42,0943

Euro % 0,02

ALIŞ(TL) 48,4629

SATIŞ(TL) 48,6520

İngiliz Sterlini % 0,07

ALIŞ(TL) 55,2783

SATIŞ(TL) 55,3694