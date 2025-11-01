Dolar 42 lirayı geçti euro düşüşte

Dolar 42 lirayı geçti euro düşüşte
Yayınlanma:
Döviz kurlarında oynaklık devam ediyor. Dolar TL karşısında yükselişini sürdürürken, euroda rüzgar tersine döndü. İşte güncel döviz kurları...

“Döviz bugün ne olur?” sorusunun yanıtı, her gün ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Güncel durumu merak eden kullanıcılar, döviz haberlerini, uzman analizlerini, ekonomi yazarlarının dolar yorumlarını ve piyasadaki hareketlerin nedenlerini yakından takip ediyorlar.

Dolar 42 TL oldu!Dolar 42 TL oldu!

Siyasal gelişmeler küresel piyasaları ve iç piyasaları yakından etkiliyor. İçeride siyasi gerilimlerin etkisiyle Türk lirası üzerindeki baskı sürüyor.

Peki bu durum döviz kurunu nasıl etkiliyor?

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dövizde yeni hafta yükselişle başladı. Dolar bir süredir zorladığı 42 lirayı gördü, euro ise düne göre TL karşısında geriledi.

İşte güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR?

dolar-001.jpg

1 Kasım 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla:

ABD Doları % 0,31

ALIŞ(TL) 42,0263

SATIŞ(TL) 42,0943

Euro % 0,02

2022/03/11/euro-ve-dolar.jpg

ALIŞ(TL) 48,4629

SATIŞ(TL) 48,6520

İngiliz Sterlini % 0,07

ALIŞ(TL) 55,2783

SATIŞ(TL) 55,3694

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Ekonomi
Nutella ile fındık krizi: Türkiye'den almayacak!
Nutella ile fındık krizi: Türkiye'den almayacak!
2026'da vergiler ne kadar artacak? Mehmet Şimşek açıkladı
2026'da vergiler ne kadar artacak?