Dış ticarette 7 ayın faturası ağır

Yayınlanma:
Son dakika... Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 11,8 azalırken yılın ilk 7 ayında 55,9 milyar dolar açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buba göre, 2025 yılı Temmuz ayında ihracat ve ithalatta artış yaşandı. Ancak yıllık bazda veriler iyi değil.

Temmuz 2025 verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 artarak 24 milyar 938 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,4 oranında yükselişle 31 milyar 383 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA AYLIK BAZDA GERİLEME

Temmuz ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 oranında azalarak 6 milyar 444 milyon dolar seviyesine indi. Geçen yıl yüzde 75,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise bu yıl Temmuz ayında yüzde 79,5’e çıktı.

YILIN İLK 7 AYINDA YÜKSEK AÇIK

2025 yılının ilk 7 ayında toplam ihracat yüzde 5,1 artarak 156,3 milyar dolara ulaşırken, ithalat yüzde 6,9 artışla 212,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu dönemde dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 yükselerek 55,9 milyar dolara çıktı.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN ZİRVEDE

Temmuz 2025’te Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülke 1,97 milyar dolarla Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya izledi.

İthalatta ise Çin 4,6 milyar dolarla ilk sırayı alırken, ardından Rusya, Almanya, ABD ve İtalya geldi.

İMALAT SANAYİ İHRACATTA ÖN PLANDA

Temmuz ayında yapılan ihracatın yüzde 95,5’i imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Aynı dönemde ithalatın yüzde 65,2’si ise ara malı olarak gerçekleşti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Parasal olmayan altın ve enerji ürünleri dışarıda bırakıldığında Temmuz ayında ihracat yüzde 12,8 artışla 23,1 milyar dolara, ithalat ise yüzde 7,7 yükselişle 25,2 milyar dolara ulaştı. Bu kapsamda dış ticaret açığı 2,18 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

