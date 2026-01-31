Değerli metaller çöktü: Altın gümüş yükselir mi?

Küresel piyasalar son 40 yılın en sarsıcı günlerinden birini yaşıyor. CME Group’un değerli metallerde teminat oranlarını artırma kararıyla başlayan satış dalgası, altında 1983, gümüşte ise 1982’den bu yana görülen en sert günlük düşüşlere yol açtı. Peki yükseliş gelir mi?

Küresel emtia ticaretinin merkezi CME Group, piyasadaki aşırı oynaklığı gerekçe göstererek altın, gümüş, platin ve paladyumda teminat (margin) oranlarını yükseltti.

2 Şubat 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre; yatırımcıların aynı pozisyonu korumak için çok daha fazla nakit bağlaması gerekecek. Bu hamle, sistemdeki kaldıraç kullanımını kısıtlayarak spekülatif balonları söndürmeyi hedefliyor.

GÜMÜŞTE REKOR KIRAN DEPREM

Düzenlemeden en ağır darbeyi alan gümüş oldu. COMEX gümüş kontratlarında teminat oranları yüzde 11’den yüzde 15-16,5 bandına fırlatıldı.

Herkesin gözü altın gümüşteydi: Parayı oraya yatıran kazandı!Herkesin gözü altın gümüşteydi: Parayı oraya yatıran kazandı!

Bu kararın ardından spot gümüş fiyatları yüzde 28,56 oranında değer kaybederek 83,24 dolara geriledi. Gün içinde 77,72 doları gören gümüş, 1982'den bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüşünü yaşadı. Perşembe günü 121,64 dolar ile rekor kıran gümüş, bir günde kazançlarını geri verdi.

ALTINDA 43 YILLIK REKOR KIRILDI

Altın tarafında da tablo benzer şekilde karanlık. Teminat oranlarının yüzde 6’dan yüzde 8’e çıkarılmasıyla birlikte spot altın yüzde 10,03 gerileyerek ons başına 4 bin 854,65 dolara indi. Bu düşüş, 1983’ten bu yana yaşanan en sert günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Platin yüzde 19,18, paladyum ise yüzde 15,7 oranında değer kaybetti.

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Kısa vadede satış baskısının sürmesi beklenirken, teminat artışları piyasada bir "hız kesme" etkisi yaratıyor.

Yeterli nakit teminatı sağlayamayan yatırımcılar pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldıkça, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskı artıyor.

Ayrıca, Comex'teki gümüş stoklarının "kayıtlı" statüsünden çıkarılarak miktarının 105 milyon onsun altına inmesi, piyasadaki arz-talep dengesinin de sarsıldığını gösteriyor.

