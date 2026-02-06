Son yıllarda içecek sektöründe teknoloji, tedarik zinciri ve tüketici alışkanlıklarında yaşanan köklü dönüşüm, geçmişte büyük ilgi gören bazı ürünleri geri plana itti.

Bir dönem Amerikan mutfaklarının ayrılmaz parçası olan bu ürünler popülerliğini yitirirken, Coca-Cola da değişen taleplere uyum sağlamak amacıyla yaklaşık 80 yıldır raflarda bulunan klasik bir ürün grubunu piyasadan kaldırmaya hazırlanıyor.

UZUN YILLAR BOYUNCA EVLERDE YAYGIN OLARAK TÜKETİLDİ

Meyve suyu konsantreleri, 1940’lı yıllarda uzun süre saklanabilmesi ve taşımada sağladığı avantajlar nedeniyle geliştirildi. Özellikle dondurulmuş konsantre portakal suyu, II. Dünya Savaşı sırasında askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Florida’da üretildi ve yıllar boyunca evlerde sıkça tüketildi.

Ancak 1980’lerden itibaren konsantreden üretilmeyen portakal sularının popülerlik kazanmasıyla bu ürünlerin pazar payı daralmaya başladı.

STOKLAR BİTENE KADAR SATILACAK

Coca-Cola’nın köklü markalarından Minute Maid, bugüne kadar frambuazlı, pembe ve lime aromalı limonatalar dahil olmak üzere farklı tatlarda dondurulmuş konsantre içecekler üretmeye devam etti. Ancak şirket, tüketici talebindeki düşüşü gerekçe göstererek bu ürün grubunu sonlandırma kararı aldı.

Coca-Cola tarafından yapılan açıklamaya göre Minute Maid’in dondurulmuş konserve portakal suyu ve limonataları, 2026’nın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika pazarında üretimden kalkacak. Mağazalardaki stoklar ise tükenene kadar satılacak.

MEYVE SUYU PAZARINDA TÜKETİCİ TRENDLERİ

Şirket yetkilileri, meyve suyu sektörünün genel olarak büyümesini sürdürdüğünü ancak tüketicilerin artık daha çok taze veya konsantre edilmemiş ürünleri tercih ettiğini ifade ediyor. Bu doğrultuda Coca-Cola, ürün portföyünü tüketici beklentilerine daha uygun seçeneklere odaklayarak sadeleştirmeyi planlıyor. Alınan karar, yalnızca maliyet ve operasyonel verimlilikle değil, aynı zamanda değişen damak zevklerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ABD’DE TÜKETİM GERİLİYOR, KÜRESEL ÖNEM SÜRÜYOR

ABD’de ev içi tüketimde gerileme yaşansa da, meyve suyu konsantreleri küresel ölçekte önemini koruyor. Konsantreler, gıda ve içecek üreticileri tarafından yaygın biçimde kullanılıyor ve uzun raf ömrü sayesinde sanayi için avantaj sağlıyor.

Küresel meyve suyu konsantresi pazarının önümüzdeki 10 yılda istikrarlı biçimde büyümesi bekleniyor; özellikle Kuzey Amerika, güçlü altyapısı ve tarımsal kaynaklarıyla pazarın yaklaşık üçte birini elinde tutuyor.