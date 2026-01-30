Gazlı içecek devleri Coca-Cola ve Pepsi arasındaki ikonik rekabet, yıllar sonra yeniden alevlendi. Pepsi, Coca-Cola’nın dünyaca ünlü kutup ayısı maskotunu kullandığı ve “Yarışma bitti, kazanan belli: Seçim Pepsi” mesajını içeren yeni bir reklam kampanyasıyla Kola Savaşları’nı tekrar başlattı.

KOLA SAVAŞLARI YENİDEN BAŞLADI

1970’lerin ortasında başlayan ve 1990’ların sonuna kadar devam eden bu agresif reklam rekabeti, pazarlama tarihine “Cola Wars” (Kola Savaşları) olarak geçti. Pepsi’nin Super Bowl’da yayımladığı reklam, Coca-Cola’ya meydan okuyan kutup ayısı göndermesiyle dikkat çekti.

PEPSİ VE COCA-COLA ARASINDAKİ İKONİK REKABETİN TARİHİ

Kola savaşlarının tarihi, 1975 yılında Pepsi’nin tüketicilere gözleri kapalı tadım yaptırdığı “Pepsi Challenge” kampanyasıyla başladı. Bu hamle, Pepsi’nin pazar payını hızla artırmasını sağlarken, Coca-Cola’yı savunma pozisyonuna itti.

1980’LERE TAŞINAN KOLA REKABETİ

1980’lere gelindiğinde, rekabet pop kültürüne taşındı; Pepsi, Michael Jackson gibi ünlü isimlerle iş birliği yaparak “Yeni Neslin Seçimi” olarak kendini konumlandırırken, Coca-Cola geleneksel değerleri ve nostaljiyi ön plana çıkardı.

Rekabetin belki de en unutulmaz anı, 1985 yılında yaşandı. Pepsi’nin yükselişi karşısında paniğe kapılan Coca-Cola, asırlık formülünü değiştirerek “New Coke”u piyasaya sürdü. Ancak tüketicilerin yoğun tepkisi ve protestoları sonucunda şirket, sadece birkaç ay içinde orijinal formülüne geri dönmek zorunda kaldı.

Pazarlama uzmanları, Pepsi’nin yeni reklam hamlesini, hem nostaljik bir gönderme hem de modern tüketiciyi etkileme stratejisi olarak değerlendirdi. Bu gelişme, Cola Wars’ın sadece geçmişte kalmadığını, günümüzde de markaların rekabetini sürdürdüğünü ortaya koydu.

PEPSİ'DEN DİKKAT ÇEKEN 'KISS CAM' GÖNDERMESİ

Olay, 2024 yazında ABD’de düzenlenen bir Coldplay konserinde yaşanmıştı. Konser sırasında kiss cam’e yansıyan samimi görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, görüntülerdeki kişilerin aynı şirkette üst düzey görevlerde bulunduğu iddiası kurumsal etik tartışmalarını gündeme taşımıştı. Pepsi’nin yayınladığı yeni reklamda yer alan sahnenin, bu olaya bilinçli bir gönderme olduğu yönünde yorumlar yapıldı.