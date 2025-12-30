Çin yine şok etkisi yarattı: Elektrikli süpürge üreticisi Bugatti'yi adeta kopyaladı

Bunun nedeni teknoloji değil, artık en nadir Bugatti modellerinden biri olan Bugatti Brouillard'a karşı karşı konulmaz bir şekilde benzeyen tasarımı.

Dreame'nin otomobiline ait daha önce yayınlanan görseller, Bugatti Chiron'a o kadar benziyordu ki birçok kişi açıkça bunların bir kopyası olduğunu söyledi. Ancak CES 2026'daki planlanan sunumdan hemen önce Dreame, net bir sürprizi ortaya koyan yeni tanıtım görselleri yayınladı. Görsel ilham kaynağı artık Chiron yerine, Mistral'e dayanan, tanınabilir ancak daha incelikli hatlara sahip benzersiz bir coupe olan Brouillard oldu.

Yayınlanan fotoğraflarda aracın ön kısmı gösterilmediği için, daha önceki tasarımlarda yer alan karakteristik Bugatti ızgarasının korunup korunmadığı net değil. Ancak, bölümlere ayrılmış gündüz farları, metalik yeşil ve siyah alt gövde parçalarının kombinasyonu ve ünlü Bugatti C profilinin yeniden yorumlanmasına benzeyen yan çizgi, tesadüf olarak değerlendirilemez. Bununla birlikte, Dreame bu sefer özellikle arka kısımda, farların ve sabit arka spoylerin öne çıktığı yerde, kendine özgü kimliğini biraz daha ortaya koymuş.

Egzotik görünümüne rağmen, dört kapılı bir otomobil olması onu hiper otomobillerden ziyade sportif elektrikli sedanlara daha yakın konumlandırıyor. Çin medyası, 1.000 beygirin üzerinde bir güce sahip olduğunu, güç aktarma sisteminin soğutucu sıvı ile soğutulduğunu ve 100 km/s hıza yaklaşık 1,8 saniyede ulaştığını tahmin ediyor. Ayrıca, tamamen elektrikli bir versiyon ve menzil uzatıcıya sahip bir versiyon olmak üzere iki olası konfigürasyondan bahsediliyor, ancak henüz resmi teknik veriler mevcut değil.

Bu model, Dreame'nin 2027'de satışa başlaması planlanan hızlı ve lüks araç segmentine girmeyi hedefleyen "Yıldızlı Gökyüzü" planının bir parçasıdır. Aynı pakette, tasarımı Rolls-Royce Cullinan'a benzeyen büyük bir lüks SUV de duyuruldu ; bu da Dreame'nin dünyanın en ünlü markalarından tasarım "ödünç almaktan" çekinmediğini açıkça gösteriyor.