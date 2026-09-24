Çin usulü Audi! Tasarım Audi, fiyat Dacia

1 7

Çin Otomotivinde Eski Alışkanlıklar Depreşti: Tasarım "Ödünç Alma" Devri Bitmedi mi?

Çinli otomobil üreticileri, pazara ilk girdikleri yıllarda Batılı markaların ikonik tasarımlarını birebir kopyalamalarıyla adlarını duyurmuştu. Ancak son yıllarda kendi özgün teknolojilerini geliştiren ve küresel devlere kafa tutan markalar sayesinde bu imaj neredeyse tamamen silinmişti. BYD veya iflas eden Zotye gibi markaların kopyalama geçmişi geride kalmış görünse de, bazı devler popüler modellerden "esintiler" taşımaktan henüz vazgeçebilmiş değil. Bunun son ve en çarpıcı örneği ise Chery’den geldi.