Çin usulü Audi! Tasarım Audi, fiyat Dacia
Dacia bütçesiyle Audi karizması: Çinli Chery'nin "Alman esintili" yeni sedanı Arrizo 7, 15 bin euroluk fiyatıyla piyasayı sallamaya geliyor!
Çin Otomotivinde Eski Alışkanlıklar Depreşti: Tasarım "Ödünç Alma" Devri Bitmedi mi?
Çinli otomobil üreticileri, pazara ilk girdikleri yıllarda Batılı markaların ikonik tasarımlarını birebir kopyalamalarıyla adlarını duyurmuştu. Ancak son yıllarda kendi özgün teknolojilerini geliştiren ve küresel devlere kafa tutan markalar sayesinde bu imaj neredeyse tamamen silinmişti. BYD veya iflas eden Zotye gibi markaların kopyalama geçmişi geride kalmış görünse de, bazı devler popüler modellerden "esintiler" taşımaktan henüz vazgeçebilmiş değil. Bunun son ve en çarpıcı örneği ise Chery’den geldi.
Fiyatı Dacia, Duruşu Audi: Chery’den Şaşırtan Sedan Hamlesi
Çin’in yükselen yıldızı Chery, otomobil dünyasını ikiye bölen yeni sedan modeli Arrizo 7’yi sahneye çıkardı. Otomobilin teknik detaylarından ziyade en çok konuşulan yönü ise dış tasarımı ve etiket fiyatı oldu. Lüks Segment bir Alman sedanının karizmasını taşıyan araç, Çin pazarında sadece 14.700 Euro’luk başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Yani bir Dacia bütçesiyle, dışarıdan bakıldığında premium bir Alman otomobili hissi sunmayı hedefliyor.
Önü RS6, Yanı A4, Arkası A7: Tasarım Parça Parça "Kopyalandı" mı?
Pekin Otomobil Fuarı’nda sergilenen Arrizo S konseptinin ardından üretim bandına giren Arrizo 7, Audi modellerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aracın ön bölümündeki geniş ızgara ("Singleframe") yapısı, far hatları ve tampondaki hava girişleri Audi RS6’yı andırıyor. Profilden bakıldığında önceki nesil Audi A4’ün hatlarını taşıyan otomobil, arka taraftaki birleşik ışık çizgisiyle de A7 modeline göz kırpıyor.
Motor ve Yürüyen Aksamda Alman Kalitesi Beklemeyin!
Dışarıdan bakıldığında bir performans canavarı gibi dursun diye tasarlanan aracın kaputunun altında ise durum oldukça mütevazı. Chery Arrizo 7, lüks Alman rakiplerinin aksine karmaşık çift çekiş sistemleri veya devasa motorlar sunmuyor. Araçta standart olarak önden çekişli, turbo beslemeli dört silindirli benzinli bir motor yer alıyor. Yani otomobil, yüksek performans tutkunlarına değil, şık görünen uygun fiyatlı bir gündelik araç arayanlara hitap ediyor.
İç Mekanda Minimalist Trend: Düğmesiz ve Dev Ekranlı Kabin
Chery henüz Arrizo 7’nin iç görsellerini resmi olarak sergilememiş olsa da, Çinli üreticilerin kabin içi standartları artık sır değil. Son dönemde çıkan Çin otomobillerinde olduğu gibi, Arrizo 7’nin de orta konsolunda fiziki düğmeler yerine devasa bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. İki adet kablosuz şarj yuvası, geniş saklama alanları ve sınıfının üzerinde malzeme kalitesiyle iç mekanın oldukça iddialı olması bekleniyor.
Bütçe Dostu Lüks: En Pahalı Versiyonu Bile 19 Bin Euro!
Bu haberin en büyük bomba noktası şüphesiz fiyat politikası. Chery Arrizo 7’nin baz versiyonu Çin'de 14.700 Euro civarında bir fiyatla müşteri beklerken, en dolu ve donanımlı versiyonu dahi 18.900 Euro bandını geçmiyor. Günümüz sıfır araç piyasasında bu rakamlar, tüketicilerin iştahını kabartmaya fazlasıyla yetiyor.
Avrupa Yollarına Gelirse Dengeler Değişir mi?
Peki bu "Çin usulü Audi" Avrupa pazarına adım atarsa ne olur? Uzmanlar, aracın Avrupa’ya ithal edilmesi durumunda bile 20.000 Euro sınırında kalabileceğini öngörüyor. Giriş segmentindeki araç fiyatlarının bile uçtuğu günümüzde, Audi şıklığını Dacia fiyatına sunan bir sedanın Avrupa yollarında pazar dengelerini ciddi şekilde sarsabileceği konuşuluyor.