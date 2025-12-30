Çiftçiye zirai don desteği bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, zirai dondan etkilenen çiftçilere 23,5 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını belirtti. Yumaklı, "Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğmiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından zirai don desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

bakan-yumakli-zirai-don-destegimiz-topl-1088856-323207.jpg

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlattı.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize, Kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapmıştık. Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

