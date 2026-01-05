CHP'li Akay ifşa etti: Kağıt üzerinde düşürüp emeği çalıyorlar

CHP'li Akay ifşa etti: Kağıt üzerinde düşürüp emeği çalıyorlar
Yayınlanma:
Mutfaktaki yangın ile TÜİK’in 'pembe tablosu' arasındaki uçurum bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TÜİK ve ENAG verileri arasındaki 25 puanlık devasa farka işaret ederek "Bu bir istatistik hatası değil, halktan gerçeği gizleme tercihidir. Kağıt üzerinde rakamları düşürerek yoksulluğu yok edemezsiniz!" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri ile çarşı-pazarın gerçeği arasındaki makas, vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, açıklanan son verilerin ardından iktidarın ekonomi politikalarını ve TÜİK’in güvenilirliğini zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Akay, pazarda, mutfakta ve kirada yaşanan hayat pahalılığını herkesin iliklerine kadar hissettiğini, ancak iktidarın kağıt üzerinde "masal anlattığını" vurguladı.

"KAĞIT ÜZERİNDE" ENFLASYON OYUNU

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ile devlet kurumu TÜİK’in verilerini kıyaslayan Akay, gerçeklerin halktan nasıl saklandığını rakamlarla ifşa etti. Akay, verilerdeki uçurumu şu sözlerle ortaya koydu:

"Enflasyon; ENAG’ın verilerine göre aylık yüzde 2,11, yıllık yüzde 56,14. TÜİK’in verilerine göre ise aylık yüzde 0,89 yıllık, yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiş. Aradaki 25 puanı aşan fark, artık bir istatistik meselesi değil, iktidarın halktan gerçeği gizleme tercihidir."

3634ea15-0922-40f6-aa64-b82a7a44.jpg

"BU FARK İSTATİSTİK DEĞİL HALKIN EKMEĞİNDEN ÇALMAKTIR"

TÜİK verilerinin sadece birer rakamdan ibaret olmadığını, bu oranların milyonlarca vatandaşın maaş zammını belirlediğini hatırlatan Akay, düşük gösterilen enflasyonun doğrudan "hırsızlık" anlamına geldiğini ima etti. Akay, "Bu makas; emeklinin maaşına, işçinin ücretine, memurun zammına doğrudan yansıyor. Enflasyon kâğıt üzerinde düşürülerek, milyonların sofrasından çalınıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

"RAKAMLARLA OYNAYARAK YOKSULLUĞU GİZLEYEMEZSİNİZ"

Vatandaşın yaşadığı ekonomik krizin resmi verilere yansıtılmadığını belirten CHP’li Akay, açıklanan rakamların ekonomik gerçekliği değil, iktidarın "niyetini" gösterdiğini savundu. Akay, açıklamasını şu çarpıcı ifadelerle noktaladı:

"Pazarda, mutfakta, kirada yaşanan hayat pahalılığını herkes görüyor, iktidar kâğıt üzerinde masal anlatıyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri, ülkede yaşanan ekonomik gerçeklikle resmî istatistikler arasındaki derin kopuşu bir kez daha ortaya koymuştur. Enflasyonu kâğıt üzerinde düşürmek, yoksulluğu ortadan kaldırmaz; sadece yoksulluğu görünmez kılar. Rakamlarla oynayarak yoksulluk gizlenemez. Bu açıklanan veriler ekonomik gerçeği değil, iktidarın niyetini göstermektedir."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

