CHP'den öğrenci bursları için devrim gibi teklif! Asgari ücret formülünü masaya koydular
Ekonomik krizin eşiğinde geçinmek büyük dert olurken, CHP'den geçim derdindeki milyonlarca öğrenci için önemli bir teklif Meclis'e sunuldu.

Hayat pahalılığı karşısında 3 bin liralık burs ve kredi tutarları erirken, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gençleri rahatlatacak formülü Meclis gündemine getirdi. Kılıç, burs miktarlarının keyfi artışlara değil, doğrudan net asgari ücrete bağlanmasını öngören yasa teklifini sundu.

"LÜTUF DEĞİL, SOSYAL DEVLETİN ASGARİ SORUMLULUĞU"

Mevcut sistemin öğrencileri yoksulluğa mahkum ettiğini belirten Kılıç, teklifinin detaylarını şu sözlerle açıkladı:

“Önlisans ve lisans öğrencisi için yarım asgari ücret, yüksek lisans öğrencisi için dörtte üç asgari ücret, doktora öğrencisi için tam asgari ücret desteği; lütuf değil, sosyal devletin asgari sorumluluğudur.”

3 BİN LİRA KİRAYA BİLE YETMİYOR

2021/08/24/ogrenci-evlerinin-en-yogun-oldugu-fatihte-kira-fiyatlarinda-buyuk-artis-1797-dhaphoto2.jpg

Öğrencilerin büyük bir kısmının ailelerinden uzakta, yurt veya öğrenci evlerinde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan Kılıç, mevcut 3 bin liralık tutarın büyükşehirlerde bir aylık barınma giderini dahi karşılamadığını vurguladı. Ailelerin de ekonomik kriz altında ezildiğini belirten CHP'li vekil, "Hane halkı geliri düşmüş, borç artmış, yoksulluk kalıcı hale gelmiştir. Bu koşullarda gençlerden ‘sadece derslerine odaklanmalarını’ beklemek gerçeklikle bağdaşmamaktadır" dedi.

GENÇLER KÜTÜPHANEDE DEĞİL VARDİYADA

Kılıç, yetersiz destek nedeniyle yüz binlerce öğrencinin eğitimden kopma noktasına geldiğine ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Durumun vahametini, "Gençler kütüphanede değil, vardiyada zaman geçiriyor. Okulunu donduranlar, tamamen bırakanlar var. Bu tablo bir eğitim politikası değil, açık bir sınıfsal eleme sistemidir" sözleriyle eleştiren Kılıç, eğitimin sadece parası olana ait bir hak olamayacağını savundu.

"BU DÜZENE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

2025/09/15/renci-barinma-sorunu.jpeg

Teklifin amacının gençleri borç batağından kurtarıp kamusal destekle ayakta tutmak olduğunu belirten Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Üniversiteler, parası olanın girebildiği mekânlar değil; halkın çocuklarının geleceğini kurduğu kamusal alanlardır. Biz, üniversiteyi zengine açıp yoksul gence kapatan bu düzene teslim olmayacağız."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

