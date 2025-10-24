Chobani ABD Futbol Federasyonu'nun sponsoru oldu!

Forbes’un 2025 Türk Milyarderler Listesi’nde 13,7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker'i geçere4k Türkiye’nin en zengin kişisi olan Hamdi Ulukaya, yeni bir küresel iş birliğine imza attı. Ulukaya’nın kurucusu ve CEO’su olduğu Chobani, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer) ile uzun vadeli bir sponsorluk anlaşması gerçekleştirdi.

Bu anlaşmayla Chobani, federasyonun “resmi beslenme ortağı” unvanını kazandı.

GENÇ SPORCULARA VE EĞİTİME ODAKLANAN İŞ BİRLİĞİ

Sponsorluk, yalnızca milli takımlara gıda desteğiyle sınırlı değil. Chobani, federasyonun sosyal sorumluluk projelerine de katkı sunacak.

Anlaşma kapsamında:

Genç futbolcular için “Chobani Ball Kids” programı,

Antrenörlere yönelik gelişim projeleri,

Ülke genelindeki gençlik kulüplerine burs sağlayan “Soccer Forward Foundation” desteklenecek.

Ayrıca Chobani’nin beslenme uzmanları, federasyonun teknik ekibiyle birlikte dijital bir öğrenme platformu kurarak, antrenörlere ve sporculara sağlıklı beslenme konusunda rehberlik edecek.

ULUSAL ANTRENMAN MERKEZİNE ORTAK OLDU

Chobani, ABD Futbol Federasyonu’nun tüm milli takımlarını tek çatı altında toplayacak Arthur M. Blank Ulusal Antrenman Merkezi’nin de kurucu ortaklarından biri olacak. Bu yatırım, ABD futbolunun altyapı gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Chobani’nin kahve markası La Colombe, federasyonun “resmi kahve ortağı” ilan edildi. Ortaklık kapsamında iki marka, reklam kampanyaları, ürün tanıtımları ve uluslararası turnuvalar aracılığıyla yaklaşık 125 milyon ABD’li taraftara ulaşmayı hedefliyor.

HAMDİ ULUKAYA’NIN SPOR YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

Son dönemde spor alanındaki yatırımlarını artıran Hamdi Ulukaya, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla da gündeme gelmişti. Bu iş birliği kapsamında Chobani, kız çocuklarının eğitimi için yıllık 1 milyon dolarlık bir fon oluşturacağını açıklamıştı.

Ulukaya’nın bu adımları, hem ABD’de hem Türkiye’de sporun sosyal etkisini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak görülüyor.