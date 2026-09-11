Bu otomobili almak için 10 ay sıra beklemeniz gerekiyor

3 6

Sırrı Fiyatında: 25 Bin Euro Sınırında Elektrikli Otomobil

Talebin bu kadar yüksek olmasının en büyük nedeni aracın erişilebilir fiyat politikası. Modelin Hırvatistan’daki başlangıç fiyatı, yürürlüğe girecek devlet teşvikleri hariç 24.950 euro olarak açıklandı. Uygun fiyatı gören binlerce tüketici, henüz test sürüşü yapma fırsatı dahi bulamadan siparişini oluşturdu.