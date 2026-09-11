Bu otomobili almak için 10 ay sıra beklemeniz gerekiyor
Açıklanan uygun fiyatıyla Avrupa’da kapışılan yeni ID. Polo için teslimat süreleri 10 ayı buldu. Binlerce müşteri aracı test etmeden sipariş verdi.
Beklentilerin Ötesinde Bir Talep Patlaması
Volkswagen, piyasaya sunduğu yeni tamamen elektrikli modeli ID. Polo ile otomotiv dünyasında dengeleri değiştirdi. Markanın elektrikli ürün gamının omurgasını oluşturması hedeflenen model; cazip fiyatı, kompakt yapısı ve tanıdık ismiyle tüketicilerden tahminlerin çok ötesinde bir ilgi gördü.
Siparişler Tükendi, Bekleme Süresi 10 Ayı Buldu
Araca gösterilen yoğun ilgi nedeniyle ilk üretim kotasının tamamı kısa sürede tükendi. Volkswagen Grubu yetkilileri, mevcut ürün yelpazesine olan talebin kapasiteyi aştığını belirtti. Şu an ID. Polo siparişi veren bir müşterinin aracını teslim alabilmesi için en az 10 ay beklemesi gerekiyor.
Sırrı Fiyatında: 25 Bin Euro Sınırında Elektrikli Otomobil
Talebin bu kadar yüksek olmasının en büyük nedeni aracın erişilebilir fiyat politikası. Modelin Hırvatistan’daki başlangıç fiyatı, yürürlüğe girecek devlet teşvikleri hariç 24.950 euro olarak açıklandı. Uygun fiyatı gören binlerce tüketici, henüz test sürüşü yapma fırsatı dahi bulamadan siparişini oluşturdu.
Lüks Spor Otomobillerden Bile Daha Ulaşılmaz
Avrupa genelinde 30.000’den fazla ön sipariş alan ID. Polo, teslimat süreleriyle sıradışı bir duruma imza attı. Müşterilerin aylarca sıra beklemesi gereken bu model, teslimat süresi bakımından McLaren gibi egzotik ve lüks süper spor otomobilleri bile geride bıraktı.
Volkswagen Üretim Kapasitesini Zorluyor
Siparişlerin teslimat planlarını aşması üzerine Almanya merkezli üretici alarm durumuna geçti. Volkswagen şu anda fabrikalardaki üretim hızını artırmak ve teslimat sürelerini makul seviyelere çekebilmek için kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor.
Geleceğin Halk Arabası Yolunda İlk Adım
Yaşanan bu yoğun talep, elektrikli otomobil pazarında tüketicilerin ne aradığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Elektrikli Polo, ulaştığı bu satış başarısıyla şimdiden elde edilmesi zor, ikonik bir ulaşım seçeneğine dönüşmüş durumda.