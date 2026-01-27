Borsa İstanbul rekor kırdı: Böylesi ilk

27 Ocak 2026 Salı günü, Borsa İstanbul yatırımcıları güne yeşil bir tabloyla başladı. Küresel piyasalarda Nvidia ve benzeri teknoloji devlerindeki satış baskısının hafiflemesi, içeride ise risk iştahını diri tutuyor.

27 OCAK 2026 AÇILIŞ VERİLERİ VE SEKTÖREL DAĞILIM

Endeks Açılış Değeri Değişim (%) Durum BIST 100 13.225,04 +%0,36 Yeni Rekor Bankacılık 12.450 (Tahmini) +%0,23 Pozitif Madencilik - +%0,87 Günün Lideri Holding - +%0,11 Sınırlı Artış

TEKNİK SEVİYELER VE KRİTİK EŞİKLER

Analistler, endeksin 13 bin puan üzerinde kalıcılık sağlamasının psikolojik açıdan önemli olduğunu vurguluyor. İşte teknik analizde öne çıkan rakamlar:

Dirençler

13.300 ve 13.400 puan seviyeleri, yukarı yönlü hareketin devamı için aşılması gereken barajlar olarak görülüyor.

Destekler

Olası kar satışlarında 13.200 ve 13.100 puan seviyeleri, düşüşü frenleyebilecek önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL İYİMSERLİK VS. JEOPOLİTİK GERÇEKLER

Küresel piyasalarda yarı iletken hisselerindeki toparlanma bir "bahar havası" estirse de, Trump’ın Güney Kore’ye yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararı ve altın/gümüşteki rekorlar nedeniyle piyasalarda "kırılgan bir denge" hakim.

Yatırımcılar, güvenli liman arayışıyla hisse senedi piyasaları arasında mekik dokuyor.

Öte yandan bugün Aziz İhsan Aktaş davası içeride piyasaların takibinde. Dışarıda ise öğleden sonra ABD'den gelecek olan New York Fed Tüketici Güven Endeksi verisi bulunuyor.