Borsa İstanbul rekor kırdı: Böylesi ilk

BIST 100 endeksi, dünkü 13.177 puanlık rekor kapanışın ardından bugün de hız kesmedi. Endeks, açılış seansında 13.225 puana ulaşarak yeni bir tarihi eşiği geride bıraktı.

27 Ocak 2026 Salı günü, Borsa İstanbul yatırımcıları güne yeşil bir tabloyla başladı. Küresel piyasalarda Nvidia ve benzeri teknoloji devlerindeki satış baskısının hafiflemesi, içeride ise risk iştahını diri tutuyor.

27 OCAK 2026 AÇILIŞ VERİLERİ VE SEKTÖREL DAĞILIM

EndeksAçılış DeğeriDeğişim (%)Durum
BIST 10013.225,04+%0,36Yeni Rekor
Bankacılık12.450 (Tahmini)+%0,23Pozitif
Madencilik-+%0,87Günün Lideri
Holding-+%0,11Sınırlı Artış

TEKNİK SEVİYELER VE KRİTİK EŞİKLER

Analistler, endeksin 13 bin puan üzerinde kalıcılık sağlamasının psikolojik açıdan önemli olduğunu vurguluyor. İşte teknik analizde öne çıkan rakamlar:

Dirençler

13.300 ve 13.400 puan seviyeleri, yukarı yönlü hareketin devamı için aşılması gereken barajlar olarak görülüyor.

Destekler

Olası kar satışlarında 13.200 ve 13.100 puan seviyeleri, düşüşü frenleyebilecek önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL İYİMSERLİK VS. JEOPOLİTİK GERÇEKLER

Küresel piyasalarda yarı iletken hisselerindeki toparlanma bir "bahar havası" estirse de, Trump’ın Güney Kore’ye yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergisi kararı ve altın/gümüşteki rekorlar nedeniyle piyasalarda "kırılgan bir denge" hakim.

Yatırımcılar, güvenli liman arayışıyla hisse senedi piyasaları arasında mekik dokuyor.

Aziz İhsan Aktaş davası başladı: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden geldi!Aziz İhsan Aktaş davası başladı: Seçilmiş başkanlar hapisten 'çete lideri' evinden geldi!

Öte yandan bugün Aziz İhsan Aktaş davası içeride piyasaların takibinde. Dışarıda ise öğleden sonra ABD'den gelecek olan New York Fed Tüketici Güven Endeksi verisi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

