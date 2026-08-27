Halk TV Ekonomi Borcu olan esnafa piyango vurdu! 3,5 milyon TL yatıyor ama tek şart var

Borcu olan esnafa piyango vurdu! 3,5 milyon TL yatıyor ama tek şart var Vergi ve SGK borcu olan esnafa 3,5 milyon TL'ye kadar kredi kapısı açıldı. 300 bin TL'ye kadar borçların krediden ödenebildiği yeni düzenlemede aranan tek şart ve başvuru detayları belli oldu. Süre 2027 sonuna kadar uzatıldı.

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