Borcu olan esnafa piyango vurdu! 3,5 milyon TL yatıyor ama tek şart var
Vergi ve SGK borcu olan esnafa 3,5 milyon TL'ye kadar kredi kapısı açıldı. 300 bin TL'ye kadar borçların krediden ödenebildiği yeni düzenlemede aranan tek şart ve başvuru detayları belli oldu. Süre 2027 sonuna kadar uzatıldı.
Esnaf ve sanatkarlara sağlanan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinin usul ve esaslarında önemli değişikliklere gidildi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme doğrultusunda, vergi dairesine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu bulunduğu için daha önce finansmana erişim sağlayamayan işletmeler de belirlenen yeni kriterler çerçevesinde kredi kullanabilecek.
15 GÜNLÜK BELGE KARARI VE KREDİDEN VORÇ ÖDEME ŞARTI
Yeni uygulama kapsamında kredi kullanacak işletmelerin, kredi çekim tarihinden en fazla 15 gün önce temin edilmiş resmi belgelerle kamu borç durumunu kanıtlaması gerekiyor. Başvuru sahibinin vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun bulunmadığını veya mevcut borcunun yapılandırılıp taksitlendirildiğini, ayrıca bu yapılandırmanın bozulmadan devam ettiğini belgelemesi isteniyor.
Bu kriteri karşılayamayan esnaf için ise süreç tamamen durdurulmuyor. Borcunu kapatamayanların vergi veya SGK prim borçları, hak kazandıkları Hazine destekli kredinin azami yüzde 25'lik kısmına kadar olan tutarı üzerinden doğrudan banka tarafından ilgili kurumlara yatırılarak mahsup ediliyor.
300 BİN LİRAKIJ ÜST SINIR VE KALAN BAKİYENİN AKTARIMI
Banka kanalıyla kamu borçlarına aktarılacak olan tutar, kullanılan toplam kredi miktarına bakılmaksızın bir takvim yılı içerisinde toplamda 300 bin lirayı geçemiyor. Söz konusu borcun faizine ilişkin olarak Hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanırken, kamu borçları kapatıldıktan sonra geriye kalan net kredi miktarı esnaf ve sanatkarın kullanımına tahsis ediliyor.
FAİZ DESTEĞİ İNDİRİM ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Vergi ve SGK borcu bulunup bu yöntem aracılığıyla krediye erişim sağlayan esnaf ve sanatkarlar için geçerli olan Hazine faiz desteği oranlarında düşüşe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce yüzde 50 olarak uygulanan faiz indirimi yüzde 40 seviyesine, yüzde 60 olan faiz indirimi yüzde 48 seviyesine ve yüzde 100 oranındaki tam faiz indirimi ise yüzde 80 oranına çekildi.
SÜRE SINIRI UZATILDI VE KREDİ LİMİTLERİ NETLEŞTİ
Esnaf ve sanatkarların kredi başvurularında geçerli olan süre kısıtlamasında da takvim değişikliği yapıldı. Daha önce 31 Aralık 2026 olarak uygulanan son tarih, alınan yeni kararla 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı.
Belirlenen genel limitler doğrultusunda esnaf ve sanatkarlar, işletme sermayesi gereksinimleri için 1 milyon 500 bin liraya kadar işletme kredisi, iş yeri ve ticari taşıt alımlarına yönelik faaliyetleri için ise 3 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullanabiliyor.