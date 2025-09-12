Bölgesel gerilim piyasayı karıştırdı

Yayınlanma:
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü dalgalı bir görünümle tamamladı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 değer kaybederek 554,84 puana indi.

Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 artışla 7.825,24 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 42.566,41 puana çıktı.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,02 kayıpla 23.698,16 puana gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 9.283,29 puandan kapanış yaptı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,08 gerileyerek 1,173 seviyesinde işlem gördü.

