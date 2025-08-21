BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,17 puan artışla günü 11.313,90 seviyesinden tamamladı. Toplam işlem hacmi 145,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanan endeks, 13 ay sonra yeniden rekor kırdı. Gün içinde 11.334,48 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100, 18 Temmuz 2024’teki 11.252,11 puanlık zirvesini geride bıraktı. Ayrıca, 22 Temmuz 2024’teki 11.172,75 puanlık kapanış rekorunu da aşmış oldu.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 8,21 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi ise yüzde 1,05 değer kazandı. Tek kayıp yaşayan sektör yüzde 1,29 düşüşle turizm oldu.

Borsa İstanbul neden coştu? Ekonomist Oğuz Demir açıkladı

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste ikinci haftada rekor kırarak, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.