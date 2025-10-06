Bir kilosu 340 bin liraya satıldı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali’nde, açık artırmada 1 kilo Sason balı 340 bin liraya alıcı buldu.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve belediyesinin de organizasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, ‘Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali’ düzenlendi.

sason.jpg

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen festivale Vali Ekrem Canalp, AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ve çok sayıda kişi katıldı. Festivalde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

sason-bali-1.jpg

1 KİLO SASON BALI, 340 BİN LİRAYA ALICI BULDU

Festivalde, açık artırmaya sunulan 1 kilogram Sason balı, iş insanı Mehmet Kandemir tarafından 340 bin liraya satın alındı.

sason-bali-4.jpg

Vali Canalp, beraberindekilerle alanda kurulan yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları gezdi. Katılımcılara bal, ceviz, çilek ve cevizli sucuk ikram edildi. Festival, şarkıcı Manuş Baba konseriyle sona erdi.

mmmm.jpg

"SASON GEÇMİŞTE ÇOK ACI YAŞADI"

Festivalde konuşan Vali Ekrem Canalp, “Geçen yıl merkezdeki festivallerimizi 1,5 milyon insan ziyaret etti. Bu festivaller ne işe yarıyor? Batman'ı, ilçelerimizi tanıtmaya yarıyor. İkinci olarak da özellikle ilçelerimiz de üretmiş olduğumuz yerel ürünleri hem Batmanlılar hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarımıza tanıtma imkanı sağlıyor. Ama hepsinden çok daha önemlisi var. Biz her festivale buraya geldiğimiz zaman Batman ile ilgili, Sason ile ilgili, ilçelerimizle ilgili bambaşka, yepyeni projelerin burada müjdesini veriyoruz. İlk festivalimizi yaptığımız zaman bir şey söylemiştik. Demiştim ki, Sasonlular geçmişte çok acı çekti. Bu dağların yiğit insanları en fazla mağduriyeti yaşayan insanlardandır. Gittiğiniz her köyde şehit yakınlarını görüyorsunuz. Her köyümüzde şehidimiz var. Her mahallede şehidimiz, gazilerimiz var. Evet, Sason geçmişte çok acı yaşadı ama eğer bugün terör bitiyorsa, terörün bitmesiyle beraber en güzel imkanlardan faydalanmanın hakkı da Sason’undur ve Sasonlularındır. Biz de bu düsturla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de altın ve gümüş işlemeciliğinin sanayi sitesi olaraktan ilk defa yapılacağı yer Batman olacak. Altının ve gümüşün sanayi sitesi şeklindeki hem de organize şekilde yapacağımız bir tesisini kuracağız. Ve burada da en fazla yatırımcı Sason’dan Batman'a göçmüş ya da Sason’dan İstanbul'a göçmüş olan Sasonluların içinden çıkacak. İnşallah Türkiye'nin örnek projesini de Sasonlularla beraber hayata geçireceğiz" dedi.

sason-bali-3.jpg

"SASON BALININ KALİTESİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Sason'daki bal üreticilerine destek olmak amacıyla balı satın aldığını ifade eden İş İnsanı Mehmet Kandemir ise “Bugün Sason ilçemizde bal, ceviz festivali düzenlendi. Her yıl Sason ilçemizde bal açık artırma ile satılıyor. 1 kilogram balı 340 bin TL'ye satın aldık. Çok kaliteli bir bal olduğu için biz de burada katkı sunmak istedik. Sason balının kalitesi her geçen yıl artıyor. Değerine değer katıyor” diye konuştu.

Kaynak:DHA

