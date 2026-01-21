Binance yatırımın büyüğünü açıkladı: Daha yüzde 1'inde bile değil

Binance Baş Hukuk Müşaviri Eleanor Hughes, Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) konuştu. Davos'ta düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamındaki organizasyona katılan Eleanor Hughes, kripto paralar ve piyasadaki beklentilerine ilişkin soruları yanıtlarken yapay zeka yatırımlarına dikkatleri çekti.

Kripto para piyasasında görünümün pozitif kalmaya devam ettiğini belirten Hughes, ABD'de yaşanan gelişmeler ve sektördeki ivme açısından "kripto paralarda süper döngü" görülebileceğini söyledi. Yatırımının büyüğü için de mesajlar veren Hughes, dikkat çeken açıklamlarda bulundu.

BİNANCE YATIRIMIN BÜYÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Hughes, kripto para piyasasına yönelik görünümün son derece olumlu seyrettiğini dile getiren Hughes, piyasanın büyümesini ve bir bütün olarak kripto paraların değerinin yükselmesini öngördüklerini bildirdi.

Kriptoda 4 yıllık "yükseliş ve düşüş" ya da diğer bir ifadeyle "boğa ve ayı" piyasasının görüldüğünü anımsatan Hughes, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılmaz derecede heyecanlı bir dönem çünkü Genius Yasası'nın etkisi, diğer bölgelerdeki düzenleyicilerin ve kurumların artık kriptoya uyanması ve finansal gelecekleri için bir olasılık olarak kriptoyu ciddiyetle değerlendirmesi anlamına geliyor."

Kripto varlıklara yönelik kurumsal benimseme ve ilginin artmasının piyasanın büyümesini teşvik edeceğini dile getiren Hughes, dijital para birimlerinin kullanım alanlarının artmasından ve potansiyel faydalarından bahsetti.

Eleanor Hughes, dijital varlıklar ve yapay zeka arasındaki sinerjiye de değinerek, her iki sektörün refahı ve başarı olasılığını artıracağını, Binance olarak yapay zekayı farklı alanlarda kullandıklarını anlattı.

DAHA YÜZDE 1'İNDE BİLE DEĞİL

Hughes, piyasadaki pozitif görünümün sektördeki kurumsal ve bireysel kullanıcılar için amaca uygun düzenlemeler sağladığını belirterek, "Kriptonun temel bileşenlerinden birisi küresel olarak işlem gören bir ürün olması. Küresel likidite havuzunun avantajlarının kesintiye uğramamasını sağlamak için küresel bir anlayışla düzenlenmesi gerçekten çok önemli." dedi.

Çalışma verimliliklerini artırmak için yapay zeka teknolojisinden yararlandıklarını kaydeden Hughes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazırladığımız kodların yaklaşık yüzde 40'ı yapay zeka tarafından oluşturuluyor. Ayrıca yapay zekayı uyum programlarımızda ve dolandırıcılık tespitinde de kullanıyoruz çünkü ürünlerimizi çok daha etkili ve verimli hale getirme konusunda inanılmaz derecede faydalı. Genel olarak kripto piyasasının yapay zekaya ayrılmış kısmı şu an için yüzde 1'den az ve bunun büyüme potansiyeli çok büyük."

Kripto piyasasında süper döngü, önceki dönemlere göre daha uzun süren ve fiyatların yükseldiği uzun vadeli bir boğa piyasası dönemi olarak tanımlanıyor.